Privatfly-kritikken: – Saken er blåst ut av proporsjoner

– Hun var absolutt kvalifisert etter en strålende prestasjon på skiathlon. Men hun var selv gira på lade batteriene enda mer. Hun har skumle hensikter senere i mesterskapet, sier landslagstrener Stig Rune Kveen.

Han ble også konfrontert med kritikken bronsevinneren fra skiathlon fikk i en TV 2-sak søndag.

Da varslet trønderen et møte med Oppdal-løperen.

– Saken er vel blåst ut av proporsjoner. Hun skal ta et fly etter at vi er ferdig i VM sammen med en rekke andre personer. Det er ikke et fly hun skal ta helt alene, understreker Kveen mandag.

En som derimot skal gå VM-distansen er Ingvild Flugstad Østberg:

– Det var godt å komme greit i gang på lørdag. Jeg håper at jeg kan bite enda bedre fra meg i morgen, sier hun.

Norges lag:

Ingvild Flugstad Østberg

Silje Theodorsen

Anne Kjersti Kalvå

Tiril Udnes Weng

Det gjenstår tre VM-øvelser i Planica for kvinnene: 10 kilometer fristil tirsdag, stafett torsdag og den avsluttende tremila lørdag.