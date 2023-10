Pappa Braathen: – En mobbekampanje mot stjernene

Lucas Braathen kunngjorde fredag at han legger opp som alpinist. Mye av grunnen tilskrives bilderettighetskonflikten han har stått i de siste tre årene.

– For første gang på i hvert fall et halvt år er jeg glad, og for første gang på en årrekke føler jeg meg fri, sa han på pressekonferansen.



Braathen har vært svært misfornøyd med landslagsavtalen og prosessen rundt en ny avtale.

Nå hamrer pappa Bjørn Frölich Braathen løs mot Skiforbundet og deres håndtering av saken.

– Det er først og fremst trist. Det å oppleve et system som fungerer på den måten det gjør. Hvor man sitter igjen med følelse av at det ikke er plass til profiler, sier Frölich Braathen til TV 2.



Konflikten er lik den Johannes Høsflot Klæbo også har stått i med Skiforbundet. Han har valgt å tre ut av landslaget.

– Jeg vil også si at slik man har opplevd mediakjøret og uttalelser fra parter knyttet opp mot forbundet, som ikke bare gjelder for Lucas, men også om man ser mot Klæbo for eksempel, så oppleves det jo som en mobbekampanje mot stjernene.



TIL STEDE: Pappa Bjørn Frölich Braathen i bakgrunnen under sønnen Lucas Braathens pressekonferanse. Foto: Gabriele Facciotti

– Hvorfor det? Kan du utdype det?

– De blir jo tillagt egenskaper som grådige, egoistiske og ikke opptatte av felleskapet. Man ser det selv fra folk høyt oppe i Olympiatoppen, som ikke har satt seg inn i problemstillinger i det hele tatt. Og erklærer at man har med mennesker å gjøre som prøver å bryte ned landslagsmodellen, uten å ha satt seg inn i basicen av hva dette handler om.

– Å kjøre på med det som oppleves som mobbekampanjer hvor man får stempel som egoistiske, gullgravere og ikke opptatt av felleskapet, når virkeligheten er noe helt annet. Man skulle tro hvert fall fra personer som jobber i Olympiatoppen skulle sette seg inn i saken før de uttaler seg på måten de gjør, sier Frölich Braathen.



Olympiatoppen viser til kronikk

Toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen henviser til denne kronikken som ble publisert i Adresseavisen forrige uke, når TV 2 spør om en kommentar.

Her står det blant annet:

«Som toppidrettssjef vil jeg advare mot alle forsøk på å velte «vi»-kulturen og fellesskapstenkningen. Ingen blir gode alene, og det er tilfredsstillende i et toppidrettsperspektiv å erfare at utøverne ser verdien av å skape utvikling sammen med andre i landslagsfellesskapet.»

Toppidrettssjef Tore Øvrebø. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

«Til syvende og sist handler også landslagsmodellen om verdier, verdier som definerer hvordan vi er som utøvere, landslag, ledere og idrettsnasjon. Olympiatoppens filosofi er «Sammen om de store prestasjonene», og vi ser at utøverne ønsker å være en del av dette «SAMMEN».

« I norsk idrett tror vi på at vi blir en bedre idrettsnasjon og at toppidretten har en bredere samfunnsfunksjon når vi har felles verdier, og jobber sammen gjennom landslagsmodellen.»

– Ikke verdt det

Frölich Braathen mener sønnen har prøvd å unngå en langvarig konflikt, men blitt motarbeidet.

– For meg er det sjokkerende å oppleve at man jobber tre år med en prosess hvor man ikke lykkes med å få motparten til forhandlingsbordet for å forhandle engang, for å få dem til samtaler for å prøve å finne løsninger. På tre år lykkes man ikke med å få til en samtale. Da ender man med en konklusjon hvor man ser at med de rammene man har som oppleves som en fryktelig trang trøye, de må man enten akseptere å leve med, ellers må man ta valget Lucas har gjort og si at dette er nok for meg, dette passer jeg ikke til.



LIGNENDE KONFLIKT: Langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo (t.h.) og trener og morfar Kåre Høsflot under en pressekonferanse. Foto: Lise Åserud / NTB

– Når du får den beskjeden, hvordan tar du den? Hvor sentimentalt og følelsesladd blir det?

– Det er jo en samtale som går på at han ikke er lykkelig. At han ikke har det bra. Konklusjonen kommer man jo til sammen, at det er det ikke verdt.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg reagerer på nyheten om at Braathen velger å legge opp.

At 23-åringen velger å gå så drastisk til verks etter en langvarig konflikt med Skiforbundet, mener TV 2s sportskommentator bør få alarmklokkene til å ringe.

– Man må ta inn over seg det Braathen faktisk sier. Det er sterkt å høre at han sier at han for første gang på et halvt år er glad og føler seg fri. Det er sterkt å høre. Så gir det grunn til ettertanke at han tydeligvis har følt seg så fanget i toppidretten at han har mistet gleden og ikke følt seg fri. Det må vi ta på alvor!