Øyre Slind fikk revansje: – Skulle bare mangle

Astrid Øyre Slind tapte sekundstriden mot Heidi Weng lørdag. Søndag fikk hun sin revansje da hun tok en knapp seier på 10 kilometer fri teknikk.

– I går ledet jeg med mer og tapte på slutten. Så det var ekstra godt å se at det tippet min vei i dag, sier en fornøyd Øyre Slind til TV 2.



Etter lørdagens seier kom Weng med et spøkende «stikk» til Øyre Slind da hun skulle beskrive hvordan det var å ta seieren.

– Skulle ikke det bare mangle da? Nei da, jeg tuller. Jeg tror hun selv trodde hun skulle vinne. Så da var det kanskje greit å slå henne, for det trodde ikke jeg, sa Weng.



REVANSJE: Astris Øyre Slind fikk sin revansje og vant søndagens sekundstrid mot Heidi Weng. Foto: Geir Olsen

Søndag sendte Øyre Slind stikket tilbake.

– Nei, det skulle bare mangle, ler dagens vinner før hun utdyper:

– Heidi er en rå skiløper, så at jeg er foran henne i mål er jeg fornøyd med.

Knepen seier



Franske Claudel Delphine tok 2.-plassen, Weng ble nummer tre.

Øyre Slind tok teten ved 2,6 kilometer med Heidi Weng 4,9 sekunder bak.

Weng tapte noen sekunder de neste fem kilometerne, og ved 7,6 kilometer lå hun 7,2 sekunder bak Øyre Slind. Weng tok innpå to sekunder til mål og endte 5,5 sekunder bak lagvenninnen. Franske Delphine var under sekundet bak Øyre Slind.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg ble litt tidlig stiv, men det synes jeg egentlig var like greit for da fikk jeg øvd på det også, sier Weng til TV 2.



– Selv på sånne dager klarer man å kjempe og være helt der oppe, og det er deilig, understreker Weng.



Med seier på 10 kilometeren på lørdag og 3. plass søndag, har Weng fått gode svar på Beitostølen. Det roer imidlertid ikke nervene før verdenscupåpningen i Ruka neste uke.

– Nei, det gjør ikke det. Dette pleier å være en bonusdag, og så føler man at det løsner, spesielt på skøytingen i Ruka. Så jeg satser på at det går den veien. Hakket bedre tror jeg man må være for å kjempe helt der oppe, sier Weng.