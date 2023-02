Oversett av kongehuset: – Nei?

Sverige har startet VM i Planica forrykende. Særlig på kvinnesiden i langrenn har det rent inn med medaljer.

På torsdagens sprint tok «söta bror» fire av de øverste plassene i rekkefølgen: Jonna Sundling, Emma Ribom, Maja Dahlqvist og Linn Svahn.

Etter maktdemonstrasjonen fikk kvartetten en hilsen fra kongehuset.

«Jonna Sundling, Emma Ribom, Maja Dahlqvist, Linn Svahn. Med hjertet i halsen – dere gjorde dagen vår! I dag er dere de beste jentene i verden. Fire ganger gratulerer!», skrev kongeparet, ifølge Expressen.

SVENSK PALL: Emma Ribom, Jonna Sundling (midten) og Maja Dahlqvist etter sprintfinalen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Overrasket

På lørdagens skiathlon var svenskene best igjen. Ebba Andersson gikk inn til gull, med lagvenninne Frida Karlsson som nummer to.

Det var likevel bare førstnevnte som fikk oppmerksomhet fra kongefamilien.

«Ebba Andersson. For et tempo. Til tross for fallet stod du på. Gratulerer så mye med VM-gullet. Vi håper du får en stor feiring i kveld», siteres de av avisen.

Sølvvinnende Karlsson fikk dermed ingen gratulasjon, som hun hadde forventet.

– Nei? Sier Karlsson, overrasket til Expressen.

– Jeg må gjøre noe bedre slik at jeg også får en hilsen fra kongen. De er krevende, fortsetter langrennsstjernen.

NORDISK: Frida Karlsson (sølv), Ebba Andersson (gull) og Astrid Øyre Slind (bronse). Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Svarer

Informassjonssjef Margareta Thorgren forklarer at det vanligvis bare er VM-gullvinnere som får en hilsen, men at det ble gjort et unntak på sprinten.

– Tradisjon tro sendes det kun til gullvinnere i VM og OL. På sprinten torsdag var det eksepsjonelt med fire i toppen, sier hun.

Thorgren opplyser videre at kongen er veldig interessert i sport og sender en gratulasjon både til Andersson og Karlsson.

Søndag står sprintstafetten for tur. Norge stiller med Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng. De skal bryne seg på den svenske favorittduoen Jonna Sundling og Emma Ribom,