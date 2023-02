Overlegne Thingnes Bø tok nytt VM-gull: – Ikke litt sliten engang

Johannes Thingnes Bø tok sitt fjerde gull etter et langrennsløp som var helt i sin egen klasse.

NYTT SUPERLØP: Til tross for to bom var Johannes Thingnes Bø i egen klasse. Foto: Matthias Schrader

I et strålende solskinn var det meste duket for at Johannes Thingnes Bø skulle hanke inn sitt fjerde gull på fire forsøk i skiskytter-VM i Oberhof på 20 kilometeren.

Det ble to bom, men det kunne han ta seg råd til. For i sporet var han igjen overlegen, og kunne juble for et nytt gull i Tyskland.

– Det føles bra. Det var et fantastisk langrenn. Ekstremt bra ski, men og en kropp som ikke var litt sliten engang. Det var bare å sette skiene i et spor foran og finne raskeste vei frem, sier han til TV 2.

Sølvvinner Sturla Holm Lægreid, som ble nummer to, rister på hodet av Bøs uttalelser.

– Johannes kan ikke si at han ikke ble sliten. Det er å pisse på alle andre, sier han til TV 2 med et smil og at han er full av ros.

IKKE SLITEN: Johannes Thingnes Bø hevder ikke kroppen var litt sliten engang. Foto: CHRISTOF STACHE

Spinnvill langrennstid

Men langrennstiden var ingen i nærheten av å matche. Han var 1.46 raskere i sporet enn nestemann.

– Det var en helt 100 prosent dag i løypa. Hadde Sturla truffet på siste kunne det blitt spennende. Men det var en kamp hele veien der. Det blir litt feige lag, men slik er det.

– Det er helt vilt hva han gjør på ski nå. Han går så fort, og de andre har ikke matchball engang, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Fantastisk løp igjen. Han er uslåelig om dagen. Han går så bra på ski. Fillon Maillet er to og et halvt minutt bak i langrennstid - det er så mye at det ikke kan beskrives, sier Bjørndalen.

Med tre distanser igjen er det langt fra utenkelig at Thingnes Bø kan ende opp med sju gull.

– Det begynner å nærme seg at man kan snakke litt, men foreløpig må man ha beina godt nede og jobbe litt nede.

Lægreid nummer to

Stryningen, som traff på samtlige skudd på jakstarten på søndagen, startet med fullt hus, men på de to neste bommet han én gang hver.

Samtidig skjøt Sturla Holm Lægreid meget godt. 25-åringen skjøt fullt hus på de tre første skytingene, og hadde 54 sekunder ned til Thingnes Bø.

VM-kongen traff fullt på siste, og samtidig som konkurrentene hadde skutt seg bort var øynene rettet mot Lægreids siste skyting.

Men på det siste skuddet bommet han. Dermed gikk Johannes Thingnes Bø inn til sitt fjerde gull i dette verdensmesterskapet.

MOT SØLV: Sturla Holm Lægreid tok andreplassen knepent. Foto: Javad Parsa

Lægreid ble nummer to - 1.10 bak med en bom mindre. Bare 0.4 sekunder bak kom Sebastian Samuelsson til sannsynligvis bronsemedalje.

– Det føles godt. Sølv har blitt den nye gullmedaljen for oss andre dødelige, sier han til TV 2.

– Han er sterk igjen, og desidert nummer to i verden. Han gikk for gull - så det var en bra prestasjon, sier Bjørndalen.

Quentin Fillon Maillet endte som nummer 4 etter en bom på siste skyting.

– Jeg er sint og trist. Jeg kjempet hardt. I dag er jeg skuffet, sier han.