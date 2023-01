Østberg Amundsen tok sin første verdenscupseier: – Blir vanskelig å komme utenom meg

Verdenscuphelga i franske Les Rousses er viktig for uttaket til Planica-VM i februar, og spesielt til VM-øvelsen 15 km.

På fredagens 10 km fristil viste flere av de norske seg frem. Harald Østberg Amundsen vant rennet, 11,9 sekunder foran landsmann Sjur Røthe. Svenske William Poromaa ble nummer tre.

– Det smakte skikkelig godt. Det var en tøff løype, og jeg prøvde å holde litt igjen i starten. Jeg hørte at mange var 1-2 sekunder bak meg og jeg gikk på en knivsegg hele tiden på hva jeg tålte. Jeg ble litt overrasket da jeg satt i målområdet og så på skjermen, men det var deilig, sier han i et intervju med Viaplay.

PALLEN: Sjur Røthe (andreplass), Harald Østberg Amundsen (førsteplass) og William Poromaa (tredjeplass) etter rennet. Foto: Edgar Eisner / Bildebyrån

Østberg Amundsen startet først av de norske. Han gikk fort fra start, og ledet fra passeringspunktet på 5,3 kilometer og hele veien til mål. Der tok han en soleklar ledelse.

Den ledelsen beholdt han. Dermed tok Østberg Amundsen karrierens første verdenscupseier med kniven på strupen og leverte en sterk søknad til det kommende VM-uttaket.

Ekspert: – Selvsagt VM-klar

– Jeg måtte ha podium i dag for å sende en god søknad, men regner med det blir vanskelig å komme utenom meg. Jeg har trent godt og nå har jeg vunnet tre skøyterenn tre fredager på rad. Det har vært en mental prøvelse, men jeg har kommet meg gjennom. Det er deilig, forteller han.

PRESTERTE: Harald Østberg Amundsen fikk vist seg frem på fredagens 10 kilometer fristil. Foto: Vegard Grøtt / Bildebyrån

Østberg Amundsen får skryt av TV 2s langrennsekspert Petter S. Skinstad.

– Han tar sin første verdenscupseier på 10 km fristil i dag etter å ha tatt sitt første NM-gull på 15 km fristil forrige helg. Alt dette gjør han med press på seg om å måtte prestere, og da er bronsemedaljøren på samme distanse fra forrige VM selvsagt VM-klar, sier Skinstad.

Selv forteller Østberg Amundsen at det har vært mye press på å levere i 2023.

– Det har vært mye press, spesielt på NM og her. Det er mye tanker som har spinnet de siste dagene og jeg har hatt mentaltrener, sier Østberg Amundsen til Viaplay.

HAR DOMMEN KLAR: Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Kan ikke skjønne annet

Også Røthe gikk et godt løp og tok en sterk pallplass. Poromaa var lenge med i seierskampen, men måtte se seg slått av de to norske.

– Røthe kan vise til pallplasser i verdenscupen både før og etter jul i år, og jeg kan ikke skjønne annet enn at han også gikk seg til VM med dagens løp, sier Skinstad.

GODT RENN: Sjur Røthe ble nest beste på fredagens verdenscuprenn. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han får støtte av Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

– Går Sjur inn på pallen fortjener han å gå 15 km i VM, kommenterte Dyrhaug underveis i rennet.

Klæbo skuffet

Pål Golberg leverte også en sterk 10 kilometer og ble nummer fire, 18,9 sekunder bak Østberg Amundsen.

– Dette var et bra løp, men jeg sliter med å sette prikken over i-en i et skøyterenn. Harald gikk styggfort, si Golberg og legger til at han ikke har ambisjoner om å gå 15-kilometeren i VM.

Didrik Tønseth gjorde det også bra og ble nummer seks. Hans Christer Holund ble nummer sju, mens Johannes Høsflot Klæbo gikk under pari og ble nummer åtte.

– Klæbo gikk seg ikke inn på 15-kilometeren i VM med dagens løp, men han er så god på sine beste dager at dersom han ønsker å gå så bør han få gå. Mitt råd til Klæbo er derimot å prioritere bort denne distansen og heller satse på å bli den første herreløperen i VM til å ta fem gull i ett og samme VM, mener TV 2s langrennsekspert.

NEDTUR: Det klaffet ikke helt for Johannes Høsflot Klæbo på fredagens 10 km fristil. Foto: Marco Bertorello

Selv var Klæbo svært skuffet etter rennet.

– Det var en dårlig dag, ikke som jeg hadde håpet på. Årets første dårlige dag. Jeg kjente det tidlig. Det var en brukbar avslutning, men generelt altfor dårlig, sier Klæbo til Viaplay.

Iver Andersen ble nummer ni, mens Simen Hegstad Krüger som har slitt med sykdom ble nummer 60, to minutter bak Østberg Amundsen.