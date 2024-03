Opseth satte ny verdensrekord etter blodig fall i prøveomgangen

Det første monsterhoppet skjedde i prøveomgangen i gigantbakken.

Opseth landet på 236,5 meter - 10,5 meter lenger enn verdensrekorden til Ema Klinec.

24-åringen falt og gikk blodig ut av sletta.

Se landingen hvor alt gikk galt i videoen under:

– Det går veldig bra med meg. Det svir og stikker litt i sårene, ellers så kjennes kroppen ganske fin ut, sier en forslått Opseth til NRK etter første konkurransehopp.

– Det har nok satt en liten støkk i henne, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen før Opseth skulle i aksjon igjen.



Til start kom hun: Opseth lå på andreplass før finaleomgangen. Der klinket hun til med et nytt kjempehopp på 230,5 meter.

Det er ny verdensrekord.

– Fy, søren. Det har vært litt av en morgen. For en berg-og-dal-bane. Det her er sinnssykt gøy. Jeg er tom for for ord, sier en skjelven Opseth til NRK.

– Det at jeg får til det hoppet der, er jeg faktisk litt stolt av, fortsetter hun.

Eirin Maria Kvandal vant rennet og Raw Air sammenlagt.

– Det er så stor respekt. At du kommer opp og leverer det der. Det er ordentlig stort, sier Mosjøen-jenta om den nye verdensrekordinnehaveren.

Kvandal hoppet 202 og 212 meter i sine hopp.