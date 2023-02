Oppløst i tårer etter ektemannens bragd: – Vet de har vært veldig nervøs

Marte Olsbu Røiseland hadde snakket mye om at pallen akkurat glapp for henne i pressesonen etter sprinten.

Da spørsmålet om Tyskland og ektemannen Sverre Røiseland, som er trener for det tyske landslaget, sin seier kom, klarte ikke Røiseland å holde tårene tilbake.

– Nå ble jeg rørt, de har jobbet skikkelig for det. Veldig, veldig gøy sier Røiseland til TV 2 før stemmen brekker.

– Og seier på hjemmebane gjør det ekstra stort?

SEIERSKLEM: Sverre Olsbu Røiseland blir gratulert etter at Tyskland tok seieren på VM-sprinten. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg vet at de har vært veldig nervøs. Det å være tysk skiskytter er et så stort press. Så at Denise klarer å stå imot presset i dag og innfrir til forventningene er bare så utrolig stort.

Denise Herrmann-Wick tok Tysklands første gull i årets VM foran den svenske duoen Hanna Öberg (sølv) og Linn Persson (bronse).

Hun beskriver mannen på denne måten:

– Han er ydmyk, veldig engasjert og det er livet hans å være trener. Han gjør alt for de jentene, så dette var skikkelig gøy, sier Røiseland og fortsetter:

RØRT: Marte Olsbu Røiseland var tydelig rørt på vegne av ektemannen. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Han satser minst like hardt som jeg gjør. Han har stått på sidelinjen mens jeg har fått til mye i skiskyting, og jeg synes det er skikkelig gøy at han får det til.

– Kunne ikke blitt bedre

Denise Herrmann-Wick tok VM-gull på hjemmebane.) Foto: CHRISTOF STACHE

– Det var fantastisk det Denise gjør i dag foran hjemmepublikummet i Oberhof. Det er en drøm som går i oppfyllelse for hele laget og for Denise. Det kunne ikke blitt bedre. Vi hadde håp om medalje og gikk for gull, men det var veldig nervepirrende med Hanna på slutten der. Jeg hadde håpet av Marte også skulle dra inn en medalje og toppe hele dagen, men jeg er fornøyd, sier Sverre Røiseland til TV 2 etter å ha fått utdelt gullmedaljen.

Røiseland ble tysk trener i april i fjor.

– Jeg vil nesten ikke snakke om det, fordi jeg er veldig stolt på Sverre sine vegne. Det er teit å grine på Tysklands vegne, nesten, men jeg vet at Sverre jobber veldig hardt for dette og ikke minst satser like hardt som meg. At de da lykkes på hjemmebane synes jeg er skikkelig fortjent, sier en stolt Marte Olsbu Røiseland.

Sverre Røiseland setter stor pris på støtten fra kona.

– Marte kjenner til det som kreves bak en utøver også. At hun setter pris på det er veldig bra, det er ikke alle som gjør det. Hun vet hva jeg gjør.

Sverre Røiseland i løypa under fredagens sprint. Foto: Marte Christensen / TV2

Selv om pallen glapp for henne på sprinten, føler Røiseland hun har fått gode svar på de to første VM-øvelsene. Og med fjerdeplassen på sprinten og Tyskland øverst på pallen, har ekteparet Røiseland fått det de drømte om:

– I høst, da ting var vanskelig, var dette det vi så for oss. At vi skulle være her som konkurrenter. Nå får vi et skikkelig bra utgangspunkt til jaktstarten. Jeg er veldig glad på Denise sine vegne i dag, men på jaktstarten håper jeg at jeg tar henne igjen og får noen dueller der, sier Marte Olsbu Røiseland.

Hun får velfortjent hylles av ektemannen etter en amputert sesong preget av sykdom.

Marte Olsbu Røiseland og ektemannen Sverre Røiseland er i VM som konkurrenter. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Det er litt rørende. Sånn som hun var i starten av desember hadde jeg håpet hun skulle komme i bra slag til VM, men at hun skulle være så bra med andre beste langrennstid er fantastisk. Med den jobben hun har gjort nesten alene på Lillehammer i høst, jeg har vært mye vekke, så er det all kred til henne. Jeg har hatt troen hele tiden, sier Sverre Røiseland og understreker:

– Drømmen er at Marte skal kjempe i toppen med tyskerne. En drømmedag for meg ville vært med en tysker og Marte på pallen, og det var nesten at det gikk. Men det kommer en ny dag.