Oppløst i tårer etter bragden: – Jeg har hatt et drittår

Se kvinnenes fellesstart på TV 2 Direkte og Play fra kl. 14.10!

Det ble en spurtduell mellom Johannes Dale og Sturla Holm Lægreid, der var Dale sterkest og tok sin første verdenscupseier for sesongen.

– Det er stort. Jeg hadde et skikkelig drittår i fjor. Det å komme tilbake og ta en verdenscupseier før jul er faen meg gøy, sier en tydelig rørt og preget Dale som tok til tårene.

– Johannes har hatt mye motgang, så hvis det var én jeg skulle tape for i dag, var det veldig deilig at det ble Johannes Dale. Det betyr mye for ham og deilig å dele pallen sammen med han i dag, sier Lægreid.

Ble vraket fra landslaget

Forrige sesong måtte Dale ned på rekruttlandslaget. Søndag fikk han virkelig vist hva han er god for.

– Det kan skje verre ting i et vanlig liv, men i et idrettsperspektiv opplevde jeg noe av det verste man kan oppleve, tror jeg. Å komme tilbake sånn er en så stor lettelse, sier Dale.

Oppløst i tårer etter seier: – Jeg har hatt et drittår

– Jeg tok min første verdenscupseier, så fikk jeg det drittåret. Da smaker den andre kanskje vel så godt. Det er fantastisk, legger dagens vinner til.

Bjørndalen: – Helt talentløst at han ble sparket av landslaget

At han skulle stå på toppen av pallen etter fellesstarten hadde han ikke drømt om på forhånd.

– Det sitter mange der hjemme som heier på meg. De hadde et tøft år sammen med meg i fjor, og at vi har slått tilbake sammen er så gøy. Takk til alle hjemme, familie, kjæreste, venner. Det er mange som gråter med meg i dag, tror jeg. Jeg har en familie som er lettrørt, så jeg tipper det er flere som gråter i dag, sier Dale.

Også Bjørndalen ble blank i øynene etter å Dales prestasjon.

– Det er ikke noe enkelt dette her. Det er helt vanvittig det han har vært igjennom. Han ble sparket ut av landslaget, det er jo helt talentløst at han ble det med de egenskapene og talentene han har, sier Bjørndalen.

Norsk trippel på fellesstarten!

– Så klarer han å hente frem krefter, får orden på det mentale og har en sterk familie bak seg. Nå er Dale tilbake med en sisterunde hvor det ikke er noen som har sjanse til å slå ham. Han er maskin, han er et troll der ute, legger TV 2s skiskytingsekspert til.

– Det er helt vanvittig

For Johannes Thingnes Bø ble det helgens andre tredjeplass.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer fem, Tarjei Bø nummer seks, og Filip Fjeld Andersen nummer ni.

– Det er imponerende av disse gutta. De er helt der oppe hver gang. Det er helt vanvittig hva de norske presterer om dagen, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

– De norske kontrollerte og dominerte denne fellesstarten som at de gikk en treningsøkt, er hyllesten fra Bjørndalen.

Pangstart for de norske

Samtlige av de norske startet med feilfri skyting på de to første skytingene.

Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Sturla Holm Lægreid og Johannes Dale tok teten og kom først inn til tredje skyting.

Men etter to perfekte liggende skytinger ble det bom på første stående. Thingnes Bø, Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø og Lægreid bommet én gang hver, mens Dale fikk to bom. Eneste norske med fullt hus var Filip Fjeld Andersen.

Før den siste skytingen lå Lægreid, Thingnes Bø og Sjåstad Christiansen i tet med Andersen like bak. Samtlige norske var blant de ni beste.

Her blir alt snudd på hodet

På siste skyting ble det norsk sprekk - bortsett fra Dale. Samtlige av de andre norske fikk bom, mens Dale meldte seg på i pallkampen med fullt hus.

Lægreid gikk ut i tet med én bom, men ble jaktet av Dale og Thingnes Bø.