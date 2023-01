Olsbu Røiseland tilbake i verdenscupen: – En god start

En nyforlovet Landmark Tandrevold traff ni av ti blinker og ble nummer ni i slovenske Pokljuka.

– Det gikk helt middels. En helt ok start og et greit utgangspunkt foran jaktstarten, sier hun til TV 2.

Samme skyteresultat ble det på Marte Olsbu Røiseland.

I sitt første verdenscuprenn siden fellesstarten i Holmenkollen 20. mars la 32-åringen - med startnummer 32 - seg på en foreløpig andreplass etter sin første feilfrie verdenscupserie på 291 dager.

FULLT HUS: Marte Olsbu Røiseland traff alle blinkene på den liggende serien i comebacket. Foto: Darko Bandic

På stående ble det en bom - på det siste skuddet - og Froland-skiskytteren gikk ut over halvminuttet bak ledelsen.

I mål var avstanden til svenske Elvira Øberg økt til minuttet. Det holdt til 16. plass i comebacket for Olsbu Røiseland.

– Skikkelig gøy å være tilbake. Jeg har savnet det skikkelig. Nå er jeg endelig her, sier Olsbu Røiseland.

– Jeg visste at jeg ikke var i min beste form og at jeg måtte skyte raskt for å ha en sjanse på en god plassering. Jeg var kanskje litt hissig på grøten på siste skuddet. Det irriterer meg litt, men tross alt var dette mitt første renn denne sesongen, fortsetter hun.

Se Olsbu Røiselands stående serie under:

– Det tenker jeg er en god start, sier Landmark Tandrevold om comebacket til sin lagvenninne.

Svenske Elvira Øberg traff samtlige blinker og skøytet seg inn til ledelse. Det holdt til seier foran verdenscupleder Julia Simon og italienske Dorothea Wierer.

Ragnhild Femsteinvik og Ida Lien endte som nummer 20 og 21.