Olsbu Røiseland kapret bronsen: – Så ikke lyst ut i høst

Marte Olsbu Røiseland kunne til slutt juble for bronse etter jaktstarten i VM i Oberhof. Franske Julia Simon vant foran tyske Denise Herrmann-Wick. Ingrid Landmark Tandrebold ble nummer fire.

Olsbu Røiseland har denne sesongen har hatt det vanskelig. Hun slet med helsa en lang periode og kom først til start i verdenscupen i januar.

– Åh. Det er veldig, veldig deilig. Etter sesongen jeg har hatt så smaker denne like godt som gull. Det er helt utrolig at det gikk. Det var veldig gøy, sa Olsbu Røiseland til TV 2 etter bronsen.

Og fortsatte:

– Selvfølgelig så det ikke lyst ut i høst og før jul. Men jeg hadde ett mål, og det var VM i Oberhof. Målet var å slå de tyske, men det ble en bronsemedalje og det smaker utrolig, utrolig godt, smilte hun.

BRONSEJUBEL: Marte Olsbu Røiseland gliste for bronse. Foto: Marte Christensen / TV2

Olsbu Røiseland er nesten overrasket selv over hvordan det har gått i VM hittil.

– Det betyr masse. Mesterskapet har såvidt begynt. To medaljer av tre mulige er helt fantastisk. Det er masse renn igjen. Jeg gleder meg, men det nå blir det godt med noen rolige dager, mente hun.

Hylles

TV 2s eksperter hyller bronsejenta Olsbu Røiselands prestasjoner.

– Det er Martes VM-medalje nummer 16 totalt, og nå har hun lov å være sliten, kommenterte TV 2-ekspert Ole Kristian Stoltenberg.

– Det er helt vanvittig bra, hun har vært gjennom mye rart i år. Og at hun klarer å sope sammen en form nå, er bare utrolig bra, kommenterte ekspert Ole Einar Bjørndalen.

Dermed ble det full jubel for Froland-løperen to dager etter den sure fjerdeplassen på sprinten. Hun kom i trøbbel underveis på grunn av tre bomskudd på standplass, men mange andre bommet også.

VM skiskyting i Oberhof, Tyskland søndag, jaktstart (antall strafferunder i parentes):

Kvinner, 10 km: 1) Julia Simon, Frankrike 32.00,8 (1), 2) Denise Herrmann-Wick, Tyskland 0.27,0 min. bak (4), 3) Marte Olsbu Røiseland, Norge 0.37,7 (3), 4) Ingrid Landmark Tandrevold, Norge 1.00,3 (3), 5) Sophia Schneider, Tyskland 1.08,3 (4), 6) Lou Jeanmonnot, Frankrike 1.08,7 (1), 7) Tereza Vobornikova, Tsjekkia 1.12,9 (2), 8) Hanna Kebinger, Tyskland 1.21,5 (2), 9) Sophie Chauveau, Frankrike 1.23,6 (3), 10) Linn Persson, Sverige 1.27,3 (3). Øvrige norske: 13) Juni Arnekleiv 1.33,7 (2), 17) Karoline Knotten 2.06,7 (1), 21) Ragnhild Femsteinevik 2.33,6 (4), 36) Ida Lien 4.21,5 (7).



Men med fullt hus på siste skyting kunne Olsbu Røiseland følge etter Julia Simon (Frankrike) og Denise Herrmann-Wick (Tyskland). Disse tok gull og sølv.

Herrmann-Wick styrte lenge mot seier, men bommet for mye og lot Simon slippe forbi.

Olsbu Røiseland ble VM-dronning i 2021 og OL-dronning i fjor. Hun rakk fem individuelle løp i verdenscupen før VM. Plasseringene varierte fra 16.- til 4.-plass. Men VM-formen ser hun ut til å ha fått spisset. Hun åpnet også Oberhof-mesterskapet med gull i blandet stafett.

VM-debutant Juni Arnekleiv, som på et tidspunkt var på tredjeplass, endte til slutt på 13. plass og fikk en virkelig verdifull erfaring for resten av karrieren.

Karoline Knotten gikk inn på 17.-plass, mens Ragnhild Femsteinevik tok 21.-plassen.