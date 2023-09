Nytt milliongrep: – En penisforlenger

Det norske skiskytterlandslaget har fått ny smøretrailer. Den viser de frem på et pressetreff.

– Her ser vi det som jeg mener må være verdens beste og mest innovative smøretrailer, sier generalsekretær Morten Djupvik.

Også Johannes Thingnes Bø gleder seg over nyheten.

– Det er nesten så dere har vann i munnviken?

– Ja, Man merker vinteren er her. Ute er det litt kaldt, man har funnet frem allværsjakka og du vet at det neste steget er dunjakke og vinter, sier Thingnes Bø og utdyper:

– Det at vi har rukket å få på plass denne er en sånn penisforlenger. Det trenger vi inn mot sesongen. Vi må vise litt styrke før start, ler Norges skiskytterstjerne.

SMIL: Johannes Thingnes Bø med sin nye vogn. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Vi er utrolig stolte av den nye vognen og håper det skal gi en trygg, god arbeidsplass for smørerne og at det skal resultere i fortsatt best ski i mange år, forteller Djupvik.

Han opplyser at traileren har en pris på hele åtte millioner.

– Det er ekstremt mye penger, men det er en investering vi gjør for å sikre en god arbeidsplass for smørerne. Selvfølgelig skal det resultere i best mulig ski framover som er viktig for vår del, forklarer generalsekretæren.

STOLT: Morten Djupvik viser frem sin nye vogn. Foto: Sveinung Kyre / TV 2

– Det er første gang jeg ser den. Den ser mye finere ut i virkeligheten. Her har de virkelig både designet en kul trailer og innmaten ser helt vilt ut, sier Thingnes Bø.