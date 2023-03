Nykommer imponerte og sikret pallen: – Helt rått!

Et nykomponert stafettlag sikret pallen på miksstafetten i Nove Mesto.

IMPONERTE: Endre Strømsheim fullførte sin første stafettetappe i verdenscupen med en strålende stående serie og sikret 3. plass for Norge. Foto: Javad Parsa

I Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bøs fravær fikk Endre Strømsheim og Johannes Dale sjansen på miksstafetten i Nove Mesto.

Med en strålende siste skyting uten ekstraskudd sikret Strømsheim 3. plass til Norge. Dette var hans første verdenscupstafett i karrieren.

– Det er dette her som er gøy. Jeg var nok litt offensiv på den liggende skytingen, så etter den tenkte jeg «nå er det 3. plass som gjelder». På stående fant jeg roen og da går det fort og bra, sier Strømsheim til TV 2.

Frankrike vant, Sverige ble nummer to.

– En fantastisk serie på stående. Han skyter på 18 sekunder, og det er bra i en sånn avgjørende situasjon, sier Ole Einar Bjørndalen.

– Det er helt rått og skikkelig moro å få Endre inn på ankeretappen. Vi stolte på at han skulle få det til på siste stående og det klarte han lett, sier Ingrid Landmark Tandrevold.

– Jeg følte vi koste oss med å være et nykomponert lag. Da ble vi ekstra offensive, kanskje litt for mye for min del. Men det er ekte glede, litt overtenning, men det er gøy, oppsummerer Karoline Knotten.

Trøblet på standplass

Karoline Knotten måtte bruke totalt tre ekstraskudd på den første etappen, men slapp unna strafferunder og sendte Ingrid Landmark Tandrevold ut 17 sekunder bak Italia som ledet.

Også Tandrevold måtte bruke ekstraskudd på sin etappe, men også hun slapp unna strafferunden. Tandrevold gikk fort i løypa og sørget for at Johannes Dale gikk ut i tet med Frankrike på den tredje etappen.

Det ble nervepirrende på standplass da Dale fikk tre bom og måtte fylle med ekstraskuddene for å slippe strafferunden. Det klarte han, men tapte mye tid og gikk ut 14,6 sekunder bak ledende Frankrike.

Srømsheims superserie

Også på stående fikk Dale, i likhet med flere, trøbbel. Nordmannen brukte mye tid, men slapp igjen unna strafferunden. Men Norge lå nå nesten minuttet bak teten.

– Når det først blir som det blir, er jeg fornøyd med at jeg får ned alle blinkene når jeg må bruke alle ekstraskuddene. Så hadde jeg litt bensin til sisterunden og prøvde å ta inn det jeg kunne, sier Dale etter målgang.

Dale tok ut alt han hadde på sin sisterunde og tok kraftig innpå teten. Endre Strømsheim gikk ut 35 sekunder bak Frankrike.

I likhet med Dale måtte Strømsheim bruke alle ekstraskuddene på sin første skyting, men det holdt.

Saken oppdateres med reaksjoner!

15.00: Se parstafetten på TV 2 Direkte og Play!