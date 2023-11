Nyenget-triumf i Ruka – finsk stjerne «klikket»

Se den finske stjernens utbrudd i toppen av saken!

I de finske skogene startet hjemmefavoritten Iivo Niskanen forrykende, og tok teten fra start.



Det ble tidlig klart at Klæbo var hektet av i kampen om seieren, men Valnes, Martin Løwstrøm Nyenget og Pål Golberg var alle i posisjon til å slå Niskanen.

Og det var Nyenget som noe overraskende var den sterkeste av de norske. 31-åringen havnet i en sekundstrid med den finske stjernen.

KNUSTE VERDENSELITEN: Martin Løwstrøm Nyenget. Foto: Heikki Saukkomaa

Nyenget havnet 2,9 sekunder foran Niskanen.

Etter Nyenget gikk i mål gratulerte først finnen 31-åringen, men så smelte han stavene i bakken.

– Jeg fikk det ikke med meg, men det er deilig, sier Klæbo om finnens utbrudd.

– Ivo viser følelser i dag, og det viser bare at han ønsket å vinne her. Han har vist god form i sesongoppkjøringen, og han går et kjempeløp, sier TV 2s langrennsekspert, Petter Northug, den finske stjernen.



Dramatisk start: – Det må være historisk

Han gleder seg over lagkompisens seier.

– Det er fortjent at Nyenget får denne. Han har trøblet litt, men han viser hvor toppnivået hans ligger. Det unner vi ham, sier stjernen.

27-åringen gikk i mål 42,8 sekunder bak Nyenget.



Erik Valnes, som vant fredagens sprint, fullførte pallen.