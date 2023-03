Ny protest i Kollen-debut

Hele startfeltet for kombinertkvinnene viste protest da de fikk gå i Holmenkollen for første gang.

Gyda Westvold Hansen avsluttet verdenscupsesongen på mesterlig vis. Kombinertesset hadde en klar ledelse før langrennet og vant i Holmenkollen.

Det var første gang de fikk gå i Holmenkollen.

– Det er meget stort. Å gå her er noe av det største jeg har gjort. Mye liv i løypa, sier hun til TV 2.

Ny skjegg-protest

Hansen har vært fullstendig overlegen denne sesongen og har vunnet samtlige renn i verdenscupen. Hun gikk også til topps i normalbakkerennet i VM i tillegg til at hun var med på det blandede laget som tok VM-gull i Planica.

Det er andre strake sesongen at Westvold Hansen vinner verdenscupen sammenlagt.

Store deler av kombinertfeltet hadde tegnet på «skjegg» i ansiktet før start.

– Vi følte det var en fin tin gå gjøre første gangen i Holmenkollen. Vi har ikke gitt opp kampen mot OL enda. Vi får stå i kampen.

– De ønsker å markere at de gjerne vil være med i OL i 2026. At det skal være slutt på kjønnsforskjeller i OL, og at de kan være med guttene til lekene i 2026. De hadde et møte med IOC i går, så jeg er spent på utfallet. Uansett så går de med skjegg i dag, og det synes jeg er veldig kult, sa landslagstrener Ivar Stuan til NRK før rennet.

