Ny positiv koronatest for Thingnes Bø

Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø testet positivt på korona for andre dag på rad.

Det bekrefter Thingnes Bø til TV 2 søndag.

Lørdag valgte han og Tarjei Bø å gå jaktstarten i Nove Mesto tross positiv koronatest kun timer før rennstart.

Dette fordi de var symptomfri på morgenen, etter jaktstarten føltes formen verre for Thingnes Bø etter målgang.

Også Tarjei Bø testet positivt søndag morgen.

Bø-brødrene går ikke miksstafetten eller parstafetten for Norge søndag.

– De føler seg bra, har sovet godt, men litt som forventet så testet de positivt nå i morges. Vi får håpe at det går fort over, sier landslagssjef Per Arne Botnan til TV 2.

– Johannes var litt uggen i går, men føler seg bedre i dag. Så planen er at Johannes og Tarjei blir med til Östersund i morgen, bekrefter landslagssjefen.

Bø-brødrene vil kjøre i egen bil til Praha hvor landslaget har et chartret fly som skal ta dem videre til Sverige.

– Så vil de være i karantene frem til de tester negativt igjen, sier Botnan.

Thingnes Bø leder verdenscupen sammenlagt med 1319 poeng. Nærmest ham er Sturla Holm Lægreid med 920 poeng.

Det gjenstår to runder av verdenscupen denne sesongen.

Tidligere i uken reiste Sturla Holm Lægreid hjem fra verdenscupen i Nove Mesto etter å ha testet positivt på korona. Han er nå på bedringens vei.

– Han var dårlig på onsdag, men etter det har han testet negativt og føler seg frisk og klar. Så i utgangspunktet skal vi ha den samme troppen som var her i Östersund også, sier Botnan.

