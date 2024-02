Ny nedtur for Filip Fjeld Andersen (24): – Uforståelig

– Det er langt fra drømmescenarioet. Det har vært tøffe tider, det skal jeg ikke legge skjul på.



Det sier Filip Fjeld Andersen til TV 2.

Han er til daglig en del av elitelandslaget i skiskyting, men VM i Tsjekkia ser han på TV.

Hva er galt?

– Jeg har ikke helt klart svar på det. Sesongen startet ganske bra, men så kom jeg i en dårlig stim etter Kontiolahti (IBU-cup). Kroppen responderer ikke skikkelig på hardøkter.

Det er lenge siden Geilo-karen har gått verdenscuprenn. Her foreviges målgangen på 20-kilometeren i Kontiolathi i 2022. Foto: Marte Christensen / TV 2

Stjerneskuddet som dalte

24-åringen markerte seg for alvor for to sesonger siden.

Individuelt ble det blant annet to pallplasser på to verdenscupsprinter.

Fjeld Andersen har også bokført flere stafettseire med norske lagkamerater.

Denne sesongen har han ikke gått et verdenscuprenn. Nå sliter han med å markere seg i norgescuprenn.

– Jeg synes det er veldig trist å være vitne til. Det har kollapset helt. Ikke skjønner jeg hva som er grunnen, sier Vetle Sjåstad Christiansen, som også er fra Geilo.



I norgescupen på Oppdal sist ble det en 13. plass som best for Fjeld Andersen. Sprinten fullførte han aldri.

– Ingenting klaffet, oppsummerer skiskytteren.

– Det er tøft. Skiskyting er noe jeg vier livet mitt til, og når ting ikke fungerer … Ja, det er veldig kjedelig. Det er fort gjort at ting føles litt forgjeves. Å gå dårlige renn føles som et nederlag. Det er nesten så man får en identitetskrise, fortsetter han.

Fjeld Andersen, som vokste opp på Nesodden før han flyttet til Geilo som tiåring, tok tidlig juleferie da han slet med svineinfluensa.

I jula fungerte ting imidlertid veldig bra:

– Vi trente litt sammen i jula. Han knuste meg på hardøkta hjemme på Geilo. Uka etter drar jeg til Ruhpolding og vinner, og han drar til norgescupen og klarer ikke å bli topp ti engang. Det er litt uforståelig for oss andre også. Vi skjønner ikke hva som har skjedd, sier Sjåstad Christiansen, som tok bronse på VM-sprinten i Nove Mesto.



– Knuste og knuste. Jeg hang på og gikk litt ifra, svarer en beskjeden Fjeld Andersen.



MOTGANG: Filip Fjeld Andersen får det ikke til å stemme som skiskytter for øyeblikket. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Hyller kjæresten: – Hadde vært kjipere uten henne

99-modellen har enn så lenge ikke fått ut «treningsformen» i konkurranser.

– Jeg føler jeg tar to skritt frem på trening, og tre skritt tilbake i konkurranser. Det er tøft å finne motivasjon, men jeg prøver å tenke langsiktig.

Geilingen bor i Oslo og sier at han har vært på full helsesjekk for å undersøke om alt stemmer.

Alt er som det skal, lød svaret fra helseteamet.

24-åringen innrømmer at det å ikke gå skirenn på det høyeste nivået tærer på.

– Man føler seg egentlig arbeidsledig når man jobber med å gå gode skirenn, og når en ikke går verdenscup eller IBU-cup, er hverdagen ganske langt unna det man har sett for seg og drømt om.



– Det er når ting går dårlig, at man kjenner på hvor ensom toppidretten kan være. Når ting går bra, vil alle ha noe med deg å gjøre. Folk glemmer deg lett når det ikke går bra.

Fjeld Andersen takker den nærmeste familien og lagkamerater for støtten han har fått.

– Det er ikke mangel på folk som vil bidra.

Han fortsetter:

– På privaten går det veldig bra. Jeg bor med kjæresten min og hun støtter meg i tykt og tynt. Livet hadde vært mye kjipere uten henne.

SAMBOERE: Kjæresten til Fjeld Andersen, Ingrid Owren, har vært til uvurderlig støtte for skiskytteren. Foto: Privat

VM med bismak

VM skal han få med seg åkkesom.

– Jeg sitter med en bismak når jeg ser på TV at lagkameratene herjer, og så sitter jeg på sofaen og vet jeg har mulighet til det samme, men får det rett og slett ikke ut.

Han understreker:

– Jeg unner dem selvfølgelig alt vel. Jeg kommer til å følge med. Jeg regner med at de kommer til å levere god underholdning.

På VM-sprinten kapret lagkameratene alle plassene på pallen.

Resultatlista etter jaktstarten var historisk lesning med fem norske navn øverst.

I tillegg til Fjeld Andersen er også lagkompis Sivert Guttorm Bakken fraværende fra mesterskapet.

Før VM er de seks første i verdenscupsammendraget norske. Det gjør kampen om plass på verdens beste landslag knalltøff.

– Jeg har ikke tenkt så mye på om landslagsplassen kan ryke, men jeg er innforstått med at skiskytternivået er skyhøyt – og kampen for å komme på elitelaget er veldig krevende. Jeg prøver å bruke minst mulig tid på det akkurat nå. Tiden vil vise.

– Selv om alle drømmer om å være på elitelandslaget, så har flere vist at det ikke trenger å være så stor forskjell fra å være på et rekruttlag, for eksempel. Det er betryggende å vite.

ALENE I MARKA: Fjeld Andersen foreviger nok en skitur i vakre omgivelser. Foto: Privat

Nå seiler NM på hjemmebane i april opp som sesongens store mål.

– Jeg gleder meg skikkelig, sier Fjeld Andersen.

– Vi må ha med han hvis vi skal klå disse stryningene og Oslo/Akershus, sier klubbkamerat Sjåstad Christiansen.