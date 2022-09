Ny kalddusj: – Det viktigste for oss er at Tiril har det bra

Tiril Eckhoff virket å være over kneika, men så meldte problemene seg igjen. Nå spøker det for planene framover.

Sesongstarten i skiskyting nærmer seg med stormskritt, men om det blir med Tiril Eckhoff på startstreken virker stadig mer usikkert.

31-åringen fortalte åpent om sin livskrise det siste halvåret i et intervju med TV 2 i starten av september, men var på bedringens vei og gledet seg til oktobersamling i VM-byen Oberhof sammen med lagvenninnene.

Men nå kan også den samlingen ryke.

– Vi får se. Håpet var at hun ble med til Oberhof, men hvis hun er usikker og vi i trenerteamet er usikre, kan det hende vi finner ut at hun trenger mer tid for seg selv. Til å fokusere på sin egen utvikling, sier hovedtrener Patrick Oberegger.

HAR SLITT: Tiril Eckhoff åpnet opp om livskrise og store søvnproblemer i et intervju med TV 2 tidligere i september. Da gikk tingene riktig vei, men nå har hun opplever hun et tilbakeslag. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Ikke med i Oslo

31-åringen har trent på egenhånd i Oslo gjennom det meste av sommeren og høsten. Fortsatt har hun ikke deltatt på samling med lagvenninnene sine.

Denne uka er kvinnelaget samlet i nettopp Oslo, nærmest i nabolaget til Eckhoff. Men også nå glimrer hun med sitt fravær.

– Hva er grunnen til at hun ikke er med dere her?

– Vi må dosere treningen godt med Tiril. Hun er i gang med trening, noen dager går det litt bedre, noen dager går det litt verre. Men både Norges Skiskytterforbund og vi i trenerteamet støtter Tiril. Hun kan og må ta den tiden hun trenger. Hun bestemmer når hun ønsker å bli med oss igjen, sier Oberegger.

– Føler hun seg ikke klar for å trene med laget?

– Nei, akkurat nå er det sånn at hun skal fokusere på seg selv og sin utvikling.

REDUSERT LAG: Trener Patrick Oberegger har stort sett bare hatt fire av seks utøvere tilgjengelig i sommer og høst. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Hva kan du si om Tirils utvikling den siste tida?

– Det var veldig stor framgang en periode, og så kom det litt mer motgang. Hun er i hvert fall i trening, og følges opp av folk som er tett på henne. Nå er det ikke bare idretten som teller, men at Tiril har det bra i sitt vanlige liv. Idretten er bare en del av det. Hun må ha det bra i livet, det er det viktigste for oss nå, sier Oberegger.

Eckhoff svarer med ett ord når TV 2 sender en tekstmelding med spørsmål om hvordan det står til:

– Ræv.

Stjernene mangler

Torsdag trente skiskytterjentene på Fossum, klubben der både Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold har lagt utallige treningstimer gjennom karrieren.

Tandrevold svarer slik på spørsmål om det er rart å være samlet i Oslo uten at Eckhoff er en del av gjengen.

– Det er en beslutning hun har tatt på bakgrunn av hvordan hun har følt seg. Vi er i hvert fall fire jenter som er her, det er planen til å begynne med. At de som kan er med på disse hjemmesamlingene.

BLIR VIKTIG: Ingrid Landmark Tandrevold kan bli enda mer sentral hos skiskytterjentene framover. Her under samlingen i Lavazé i august. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Heller ikke Marte Olsbu Røiseland er til stede i Oslo. Forrige sesongs store skiskytter har i likhet med Eckhoff vært lite med lagvenninnene i oppkjøringen.

Nå er hun i Ruhpolding og trener på egenhånd, samme sted som ektemann Sverre Olsbu Røiseland har base som trener for de tyske skiskytterkvinnene.

Etter planen skal Røiseland slutte seg til resten av laget under Oberhof-samlingen om snaue to uker, mens Eckhoffs deltakelse altså er mer usikker.

Klarer ikke bidra

I starten av september svarte Eckhoff slik da TV 2 spurte om hun hadde nok med seg selv om dagen, eller om hun kjente på savnet av samlinger med lagvenninner:

– Du klarer ikke å gi til et lag hvis du ikke har det bra selv, sånn tror jeg det er for alle. Du klarer ikke å bidra i en sosial setting. For meg er det viktigst å prioritere meg selv nå.

Trener Oberegger sier det ikke er noe stress med at Røiseland og Eckhoff må være i form til verdenscupåpningen i Kontiolahti i slutten av november.

– Det kan skje veldig mye fram til da. Utøvere som Marte og Tiril, som har mye motgang nå, har så mye trening i banken. Det er bedre å være på den sikre siden enn å ta noen sjanser. Kanskje er det bedre for noen å blinke seg ut VM i Oberhof i februar, som er fire måneder unna. Vi skal ta oss tid, sier han.