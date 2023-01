NRK og VG: Slik var Jacobsens omstridte innlegg

Det har stormet rundt Astrid Uhrenholdt Jacobsen etter at NRK skrev at hun skal ha tatt til orde for inkludering av russiske og belarusiske utøvere under et møte med Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Senere gikk Jacobsen ut mot NRK og mente at fremstillingen ikke var korrekt.

Nå har Jacobsen delt transkripsjonen med kanalen. Også VG har mottatt notatet.

Mediene opplyser at de har mottatt innlegget på engelsk, og oversatt det til norsk.

«Takk. Kjære ordstyrer, kjære president, kjære alle representanter. Det er hyggelig å samle seg i denne typen møter. Jeg snakker på vegne av den norske utøverkomiteen, som inkluderer olympiske, paralympiske og ikke-olympiske idretter, og ønsker å dele et sammendrag av de nylige diskusjonene våre om det veldig vanskelige temaet som er nevnt tidligere.

Det er en veldig kompleks og utfordrende situasjon. Og, som et naboland av Russland, er vi veldig klar over intensiteten og brutaliteten i den pågående konflikten. De nasjonale mediene våre, og de fleste av folket, har tatt et klart standpunkt om at de ikke ønsker å slippe russerne tilbake i idretten uten å være i stand til å skille det fra sanksjonene og de vernende tiltakene som ble iverksatt i februar i fjor. Og, med det bakteppet, bestemte vi i utøverkomiteen at vi hovedsakelig ville holde diskusjonene basert på verdiene og etikken som den olympiske bevegelsen bygger på, fordi det er den eneste veien fremover.

Etter vårt syn er ikke-diskriminering ufravikelig. Oppdraget vårt er å holde frem med å være en samlende kraft, og det bør fremdeles være fokuset vårt. Det betyr at ingen utøvere burde ekskluderes på bakgrunn av passet sitt. Og vi ønsker at de felles utøverkomiteene våre samler seg rundt verdiene våre. Dernest kan vi diskutere hvilke praktiske hensyn som må tas og være på plass for potensielt å slippe alle utøvere tilbake på idrettsarenaen. Takk».

Jacobsen har ikke besvart TV 2s henvendelser søndag.

– Det er veldig frustrerende å svare på så mye for noe jeg ikke har sagt engang, sa lederen for utøverkomiteen til TV 2 fredag.

– Jeg har ikke så mye mer å si. Jeg har ingen egen agenda i denne posisjonen. Det er et frivillig verv som få vil ha historisk sett. Jeg vil forsøke å gjøre det beste for utøverne ut fra et norsk ståsted, basert på idrettens verdier. Og hvis jeg verken har tillit, eller ikke er ønsket, trer jeg mer enn gjerne til side, fortsatte hun.