NRK: Eckhoff vurderer å legge opp

Det er i et intervju med NRK at Fossum-jenta bekrefter at hun er i tenkeboksen om hun kommer tilbake på startstreken.

– Jeg er veldig usikker. Jeg er litt i tenkeboksen, siden jeg har slitt såpass mye med helsa. Jeg grubler fortsatt litt på hva jeg skal gjøre, om jeg orker å ta en sesong til, eller om jeg skal «call it a day», sier hun til NRK.

Eckhoff antar at hun tar avgjørelsen etter denne sesongen, ifølge statskanalen.

Eckhoff har ikke konkurrert siden verdenscupavslutningen i Holmenkollen i mars i fjor.

Hun har tidligere vært åpen om problemer etter koronasykdom. Blant annet har hun slitt med å få sove.

– Det unner jeg ikke min verste fiende engang, sa hun til TV 2 i september.

ÆRLIG: Tiril Eckhoff i et intervju med TV 2 i september. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Det startet med Covid, så utviklet jeg litt av hvert av søvnproblematikk og diverse. Jeg har fått god helsehjelp og blitt godt fulgt opp, men har funnet ut at det ikke er noe å gå skirenn på, sier Eckhoff til NRK.



Nå fyller Eckhoff dagene med lange skiturer i marka og trener mengde. Hun forteller at hun tar en dag av gangen og blir fortsatt fulgt opp av lege.

32-åringen står med åtte OL-medaljer, femten VM-medaljer og 39 verdenscupseire i karrieren.