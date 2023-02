Northug støtter den svenske stjernens slanke-grep: – Jeg gjorde det selv

OBERHOF (TV 2): Den svenske skiskytterstjernen tok grep for å toppe formen inn mot VM.

VM-GREP: Sebastian Samuelsson har gjort det han kan for å finne toppformen før VM. Foto: Marte Christensen / TV 2

Etter verdenscuprunden i Anterselva dro Sebastian Samuelsson hjem til Östersund for å lade opp til VM.

Etter en skuffende form i verdenscupen har den svenske skiskytterstjernen satt VM på prioriteringslisten i lengre tid.

– Det var veldig deilig å være hjemme, synes jeg. De siste vintrene har vi vært mye mer borte og nå fikk vi sjansen til å komme hjem og samle energi. Jeg fikk gode treningsøkter og det var veldig fine snøforhold, sier Samuelsson til TV 2 og konkluderer:

– VM-formen kjennes bedre og bedre ut, det samme med skyteformen.

Gikk ned i vekt

I forkant av VM har Samuelsson, i tillegg til god trening, tatt et slankegrep for å være i best mulig konkurranseform.

– Jeg har ikke stilt meg på vekten daglig, men det er klart man prøver å være nøye med kostholdet og alt sånt før et mesterskap.

KLAR TIL Å UTFORDE: Sebastian Samuelsson fikk det tungt på standplass i VMs første øvelse, men langrennsformen føltes i rute. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Er dette noe du pleier å gjøre før mesterskap?

– Det er klart man prøver å tenke på alle delene av det hele og prøver å være litt nøyere med hva man spiser rett før et mesterskap. Det er helt klart at det er en faktor når vi skal opp de bakkene som er her i Oberhof.

– Merker du forskjell på farten i løypa etter å ha gått ned i vekt?

– Det er klart, det merker man absolutt.

Northug: – Jeg gjorde det selv

TV 2 ekspert Petter Northug kjenner Samuelsson godt gjennom TV-programmet «Landskampen». Han forstår godt hvorfor kameraten har valgt å gå ned i vekt som en del av VM-forberedelsene.

– Jeg synes det er veldig forståelig hvis man skal gå ned i vekt for å toppe formen, da vil man gjøre det inn mot mesterskapet. Det er det som er viktigst, sier Northug som selv har erfaring med det samme fra da han var aktiv:

SLANKE-GREP:Petter Northug gikk ned i vekt inn mot mesterskap som aktiv. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Jeg gjorde det selv. Jeg kunne ikke ligge der over en lengre periode, så derfor måtte jeg prioritere det en liten periode i året og da var det naturlig å gjøre det til VM, som «Sebbe» sikkert har gjort nå.

Northug mener det er forståelig at toppidrettsutøvere også ser på vekten som en del av det å optimalisere formen inn mot mesterskap, for eksempel som i Oberhof hvor det er en løype med tunge bakker.

– Jeg synes det høres veldig fornuftig ut hvis han har kontroll, rutiner rundt det og gjort det før, og det tror jeg «Sebbe» har. Jeg har troen på det, men jeg har ikke troen på at man gjør det over for lang tid. Det tror jeg også han har kontroll på, understreker Northug.

VM-KLAR: Sebastian Samuelsson synes både skyteform og langrennsform føles bedre ut enn på lenge. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån.

– Hvordan merket du det på langrennsformen din da du gjorde det?

– Jeg merket vesentlig forskjell. Min styrke var avslutningsegenskaper, og for å henge med de beste utholdenhetsutøverne var jeg nødt for å gjøre disse valgene for å klare å henge med på en tre- og femmil. Jeg lyktes med det og fant min mal for å gjøre det inn mot mesterskap.

Som aktiv gikk Northug ned i vekt i et kort tidsrom før mesterskap, før han spiste seg opp igjen i etterkant.

– Jeg likte å tilpasse kostholdet og ernæringen min slik at jeg gikk ned de siste to-tre kiloene før mesterskapet. Jeg brukte ganske kort tid på det, tre-fire uker, og da var jeg «rippet» til å holde det gjennom mesterskapet, samtidig som jeg klarte å bevare punchen i muskulaturen, forklarer Northug og utdyper:

– Det er ikke bare å gjøre det, du må treffe. Kroppen er i en trenings- og konkurranseperiode. Det er den balansen som er så vanskelig, og som gjør at det er veldig nyttig å ha erfaring rundt det og kanskje forhøre seg med noen som har det som et ekspertområde før man gjør det.

FARLIG: Sturla Holm Lægreid tror Sebastian Samuelsson kan bli farlig i årets VM. Foto: Thomas Bachun / Bildbyrån.

Lægreid: – Tror han blir farlig

I dagene før VM hadde de norske hørt rykter om at Samuelsson og flere av de svenske hadde lagt i hardtrening og var klare for å utfordre de norske VM-favorittene.

– Vi synes det er bra. Vi har vunnet litt for lett, kanskje, så langt i sesongen. Vi har hatt mange tapetseringer av pallen, og det er egentlig fint at vi får enda litt hardere konkurranse for da får vi pushet oss til det ytterste, sier Sturla Holm Lægreid.

– Hvis ryktene er sanne, så er han kanskje tilbake igjen nå. Han vet hvordan han skal gå fort på ski, så om han har funnet tilbake til seg selv tror jeg han blir farlig, understreker nordmannen.