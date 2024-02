Northug med oppsiktsvekkende prestasjon: – Det var et helvete

Northug lå helt i teten gjennom sin 20 kilometer på Nes. Trønderen preget norgescuprennet i vesentlig større grad enn lørdagens skøyterenn – og gikk i mål 16 sekunder foran Vebjørn Turtveit.



– Du verden! At det er mulig, utbrøt VG-kommentator Jan Christian Bjørn mens skikongen var på vei mot mål.

– Det var et helvete de siste to rundene. Jeg åpnet litt for hardt, sier Northug på VGTVs sending.

Han slo blant annet Henrik Dønnestad, som har pallplass i verdenscupen denne sesongen.

Til slutt ble David Thorvik for sterk. Northug ble nummer to i comebacket.

PÅ PLASS: Northug fotografert før lørdagens renn. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

– Det er helt sykt imponerende. Det var litt av motivasjonen for å gå på her. Jeg tenkte at «jeg kan ikke bli slått av en mosjonist», sier vinneren om Northug.

– Det Petter gjør imponerer meg helt ekstremt. Han er toppmotivert om dagen, men han kan bli enda mer seriøs. Hvis han «watter» opp, så kan det bli skikkelig moro, sier tredjemann Eirik Mysen.

38-åringen ble nummer 35 på lørdagens skøyterenn.

I kvinnenes renn ble det klar seier til Hedda Østberg Amundsen. Hun var 29,8 sekunder foran toer Anna Svendsen og ytterligere 3,1 sekunder foran Anikken Gjerde Alnæs.



Redaksjonen opplyser: Petter Northug er tilknyttet TV 2 som langrennsekspert.