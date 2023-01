Northug med klar oppfordring til Røiseland

Verdenscupen i Ruhpolding ser du på TV 2 Direkte og Play. Fredagens herrestafett ser du fra kl. 14.00!

VM i Oberhof er kun uker unna, og torsdagens 15 kilometer var Røiselands første normaldistanse siden OL-bronsen i Beijing i fjor.

Med 19 av 20 treff og en 8. plass viste Røiseland at hun er på gang etter lang tids fravær, mye grunnet sykdom.

Det ble 19 av 20 treff på Marte Olsbu Røiseland på torsdagens normaldistanse i Ruhpolding. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Det var hardt, men jeg kjenner jeg har godt av det. Jeg kjenner jeg mangler noen konkurranser, for dette var svintungt, sa Røiseland til TV 2 like etter målgang på hennes tredje konkurranse for sesongen.

– Vi så det spesielt på runde tre. Hun var sliten og spesielt i de tøffe stigningene og hun klarte ikke å være med å jage over toppen. Det er litt å gå på formmessig for Marte sin del. Det blir spesielt synlig på en 15 kilometer, var TV 2 ekspert Petter Northugs dom etter torsdagens konkurranse.

Klar oppfordring

Skal VM 2023 bli en suksess for skiskytterdronningen fra Froland, må hun prioritere riktig, mener Northug.

– Det er ikke den gode, gamle Marte når hun er i form. Jeg tror fortsatt hun er der at hun trenger gjennomkjøringer og konkurranser for å gå seg i form, sier Northug.

– Der Marte har vært i det siste, hvor hun har vært ute i en periode, så hadde jeg prioritert konkurranser. Det er snakk om at det er noen som skal få inn et høydeopphold og sånt i forkant av VM, men jeg ville prioritert konkurranser, understreker Northug og understreker at han har tro på at Røiseland kan finne mesterskapsformen i løpet av de kommende ukene.

Northug får støtte fra ekspertkollega Ole Einar Bjørndalen.

– Hun trenger konkurranser. Hun har vært lenge vekke fra konkurranser og veldig god trening, så jeg tror hun blir sterkere og sterkere nå, for hun har så mye erfaring, sier TV 2s skiskytingsekspert.

– Dårligere trent enn alle konkurrentene mine

Røiseland selv erkjenner at hun er langt unna vanlig konkurranseform.

– Jeg mangler litt i sporet, men det er godt å kjenne litt på nivået. Jeg har en jobb å gjøre før VM, konkluderer hun.

Den jobben har allerede startet og fortsetter til helgen med stafett og forhåpentligvis en fellesstart. Deretter venter ny verdenscuprunde i Anterselva, hvor Røiseland gleder seg til litt mindre flatt terreng enn i Ruhpolding.

– Jeg trenger disse konkurransene. Jeg er dårligere trent enn alle konkurrentene mine der ute i dag, så jeg må bare bite tennene sammen, prøve å jobbe meg fremover og jeg håper jeg er på rett vei.

Petter Northug og Ole Einar Bjørndalen har tro på at Røiseland finner VM-formen i tide. Foto: Marte Christensen / TV 2

At Røiseland er på rett vei tror Bjørndalen hun er.

– Anterselva liker hun veldig godt. Hun har gått masse gode renn der oppe og har hatt masse gode erfaringer derfra. Så jeg gleder meg til å se henne i VM.

