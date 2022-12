Northug freser: – Skandale

Prologen pågår fortsatt!

Tour de Ski i sveitsiske Val Müstair er i gang med sprintprologer for kvinner og menn.

– Skandale, tordner TV 2s langrennsekspert, Petter Northug, om åpningen av årets Tour de Ski.

Northug er hoderystende til avviklingen av sprintprologen.

Det er to minutters pause mellom hver femte løper for å unngå at løpere skal gå sammen og dra fordel av det.

– Dette må være beviset på at vi er på feil plass. Vi kan ikke begynne på denne måten når vi skal vise fram produktet Tour de Ski. Dersom Val Müstair ikke kan ha et bedre opplegg enn at en prolog som varer i to timer så må FIS (Det internasjonale Skiforbundet) finne en annen plass, sier Northug.

