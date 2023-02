Northug etter uttaket: – Litt komisk

Astrid Øyre Slind, Ingvild Flugstad Østberg, Anne Kjersti Kalvå og Silje Theodorsen utgjør det norske laget på lørdagens 15 kilometer med skibytte.

Det betyr at 35-årige Øyre Slind endelig får sin VM-debut. Hun sier selv det kanskje er ti år siden forrige gang hun gikk en lignende øvelse.

– Jeg er spent. Spent på om jeg klarer å skøyte, om jeg kan bytte ski eller å gå med feste, sier langløperen.

– Det er mange risikofaktorer med å ta ut meg. At de har turt å ta meg ut ble jeg litt sjokkert over. Jeg får vel kjeft hvis jeg ikke tar medalje. Jeg begynner å bli nervøs.

Astrid Øyre Slind har fått trent godt i VM-løypene i Planica. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Det at hun endelig får VM-debuten er noe hun ser på med humor.

– Jeg er tunglært. Jeg bruker jævlig lang tid på å bli god, sier Øyre Slind etterfulgt av litt latter.

– Jeg har trent seriøst i lang tid nå. I år har det vært fin flyt og jeg har tatt nye steg. Det er aldri for sent å bli god, sier trønderen.

Northug: – Litt komisk

TV 2-ekspert Petter Northug er ambivalent til at veteranen får sjansen på lørdagens renn.

– Det er litt komisk at det blir tatt ut en løper på laget som ikke har trent på duathlon. Vi vet på herresiden at skal man gå den øvelsen, så må man ha trent på det. Vi skulle gjerne ha sett at det var fire jenter som hadde trent på dette i år, sier Northug.

– Men all honnør til Astrid som er i form og får den plassen. Hun er god nok og skal selvfølgelig gå.

Øyre Slind har forståelse for Northugs meninger.

– Jeg skjønner hvor man vil med at det burde være løpere som har trent allround i mange år som burde vært hatt et høyere nivå meg. Jeg håper at jeg er godt nok trent. At det ikke er fordi det er dårlig nivå i Norge, men fordi det er et godt nivå på meg, sier Øyre Slind til TV 2.

Denne sesongen har hun også tatt karrierens første pallplass i verdenscupen. Medaljemulighetene i morgen er hun usikker på.

– Muligheten er alltid der. Jeg er ikke den største favoritten, men jeg tror jeg er i bra form. Jeg har ikke tenkt å gi meg.

Trener Sjur Ole Svarstad er ikke bekymret over at 35-åringen ikke har trent mye på øvelsen.

– Hun er en godt gjennomtrent dame som behersker både klassisk og skøyting, sier Svarstad til TV 2.

– Jeg tror hun kommer til å klare den omstillingen. Jeg skjønner problemstillingen. Astrid Øyre Slind kommer til å klare seg bra, sier treneren.

Ingen Udnes Weng

Det norske kvinnelaget fikk en skuffende start på VM i fredagens sprint. Der ble Kristine Stavås Skistad beste norske på femteplass, mens Tiril Udnes Weng havnet på plassen bak. Verdenscuplederen er ikke blant de uttatte til lørdagens renn.

– Vi ser kanskje for oss å bruke henne på søndag, sier trener Sjur Ole Svarstad om Tiril Udnes Weng.

Rennet treneren sikter til er lagsprinten. Det har TV 2-ekspert Petter Skinstad forståelse for.

– Det er ikke særlig overraskende tatt i betraktning hvilken inngang Tiril har hatt til mesterskapet, sier Skinstad.

– I forkant av mesterskapet ville dette vært et overraskende uttak, ettersom de fleste nok har sett for seg at både Tiril Udnes Weng og Heidi Weng skulle gå denne distansen for Norge.

– Hadde disse to damene vært i toppform ville de imidlertid begge vært medaljekandidater, så det er klart at det norske laget blir noe svekket når man ikke kan stille med sine antatt beste på distansen.

Tidligere fredag ble det kjent at Heidi Weng reiser hjem fra VM.

– Det svir

Ingvild Flugstad Østberg mener det norske laget er revansjelystent.

– Det svir litt å se når det blir firedobbelt svensk. Vi må bruke det som motivasjon. Vi skal gjøre vårt beste for at det ikke skal skje igjen. De er nok favoritter på lørdag også, sier Flugstad Østberg.

TV 2-ekspert Skinstad håper det norske laget kan hevde seg.

– Jeg krysser fingrene for at Ingvild Flugstad Østberg fortsatt er i stigende form, at Anne Kjersti Kalvå er tilbake der hun var før covid, at Silje Theodorsen kan levere som hun gjør på sine aller beste dager og at langløper Astrid Øyre Slind har funnet tilbake til skøyteformen som har gitt gode fart i løypa både i Skandinavisk Cup og i skiskyting (!), sier Skinstad.