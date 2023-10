Northug-avsløring: – Ikke gøy

– Det var ikke så gøy.

Ordene tilhører svenske William Poromaa (22), etter spørsmål fra Expressen om hvordan det var å trene med Petter Northug i Livigno i sommer.

Poromaa forklarer det fleipete utspillet:

– Det var for hardt. Nei, men han trener godt og er trivelig å prate med.

NY VENN: William Poromaa likte å bli kjent med Petter Northug. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Fant tonen

Northug, som er langrennsekspert for TV 2, ler av svenskens melding.

– Jeg vet ikke hvor mye han legger i det. For min del var det interessant å møte ham.

Trønderen forteller at de to har hilst på hverandre under konkurranser tidligere.

Men det var først i Livigno i sommer at han og bror Even Northug ble bedre kjent med 22-åringen.

– Vi er litt samme type. Vi fant tonen ved å fleipe. Han er nok en som kunne vært en god kompis etter det møtet, erkjenner Petter Northug.

– Han er en veldig fin type, som har humor. Samtidig er han seriøs og jeg liker attituden, fortsetter 37-åringen.

Den svenske profilen har tidligere delt at han har to ulike personligheter i konkurransesammenheng og utenfor.

– Jeg pleier å si til mamma at det er noe feil med meg, sier Poromaa i den svenske Viaplay-dokumentaren «Gulddrömmar».



Knust i Sverige

Northug imponerte i 90 kilometer lange Klarävalsloppet med en tiendeplass. Rundt 15 minutter senere kom hans nye svenske kompis i mål som nummer 80.

– Han virker motivert. Jeg tror absolutt han kan gjøre gode løp i vinter, spår Poromaa.



Northug opplyser at han har fått trent godt de siste månedene.

– Jeg tror han ble litt overrasket. Samtidig så han i vinter at jeg ikke bare går for gøy. Det er greit å vise at man ikke bare gjør det for humor, sier 37-åringen.



Poromaa tok VM-bronse på femmilen i Planica i vinter.

– William er en veldig spennende utøver. Han er fortsatt ung og kan være en av dem som tar skalpen på nordmenn i tiden fremover, spår Northug.



JUBEL: William Poromaa etter å ha sikret bronse under Planica-VM i mars. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Bronse på femmil viser at han er en mann for fremtiden. Det var veldig fint å møte ham. Han har glimt i øye, humor, samtidig som han er seriøs, legges det til.

I vinter skal Mosvik-stjernen reise rundt i Europa for å kjempe om topplasseringer i langløpssirkuset.

– Jeg er litt bedre rustet for en ny sesong. Jeg føler jeg har mer gass i pedalen. Kapasiteten er bedre, jeg var dårligere form i fjor, forteller Northug.



– Artig å slå ham

– Hvordan vil du rangere deg opp mot Poromaa?

– Jeg er fornøyd når jeg slår ham på langløp, men jeg har ikke sjans tradisjonelt. I staking er det artig å slå ham, svarer Northug.



Han har også god tro på det svenske stjerneskuddet i vinter.

– Jeg er spent og håper han tar et steg til. Han har nok Trondheim 2025 i hodet. Han er uredd og har et ønske om å gå fort på ski. Det blir spennende å se.

Og Northugs mål?

– Kjempe om pallplass i Ski Classics-renn. Det ble femteplass i fjor, jeg må på pallen kommende sesong, sier trønderen.

Som nevnt er Petter Northug langrennsekspert for TV 2.