Norsk X Games-gull: – Helt vilt!

Marcus Kleveland til topps under nattens Big Air-finale, med et triks som aldri har blitt gjort i konkurranse før.

Alt stemte for Marcus Kleveland under nattens Big Air. Med en samlet poengsum på 96 av 100 mulige var han best i finalen etter å ha landet en «Nollie triple frontside rodeo14 indy».

Dette har aldri blitt gjort før i en konkurranse. I sitt tredje run landet han en «Backside19 indy» og da var det gjort.

– Dette føles helt sjukt godt! Det er jo her de største triksene blir gjort, og det å lande et nytt triks er veldig gøy, sier Marcus Kleveland.

– Det å stå på toppen av pallen i dag er helt vilt. Nivået var skyhøyt, fortsetter Kleveland.

23-åringen tar dermed sin ellevte X Games-medalje.

I forkant av X Games har Kleveland vært favoritt til å vinne tre X Games-gull i samme konkurranse.

Vinner han i tillegg slopestyle og Knuckle Huck blir han historisk i X Games-sammenheng som første person til å vinne tre gull i samme X Games.

Neste konkurranse i X Games er Slopestyle søndag 20.40 med Mons Røisland og Marcus Kleveland.