Norsk VM-fiasko: – Tenkte om det var vits å fortsette

Med Tiril Eckhoff utilgjengelig og Marte Olsbu Røiseland som valgte å stå over, var det opp til resten av de norske skiskytterne å skinne på 15 kilometeren i VM.

Men det ble ingen norsk jubeldag i sporet.

Ingrid Landmark Tandrevold var nok det største norske håpet, men hun sviktet på standplass. På den andre skytningen bommet hun hele tre ganger. Totalt ble det fire bom etter to fulle hus på slutten.

– Det var en kjedelig dag på jobb, for jeg startet litt dårlig. Da var jeg ute før løpet egentlig var i gang. Jeg er egentlig ikke lei meg, men jeg er sur på meg selv fordi jeg gjorde dumme feil som jeg ikke burde gjort, sier Tandrevold til NRK.

Hun utdyper til TV 2.

– Jeg er irritert på meg selv. Jeg følte jeg hadde en god sjanse i dag, og klar for å gjennomføre det jeg planla. Jeg klarte ikke å beholde roen etter den første bommen, sier Tandrevold til TV 2.

De tre bommene på andre skyting frustrerte henne.

– Jeg var irritert på meg selv. Jeg skal være ærlig og innrømme at jeg tenkte om det var vits å fortsette løpet, det er ikke verdenscuppoeng. Medaljekampen var jeg jo ute av. Men jeg prøvde å nullstille og prøve å bevise for meg selv at jeg kunne gjøre det.

– Det var et par destruktive tanker i løpet. Jeg viste på slutten at jeg har det som skal til på skytebanen, sier hun.

TV 2s ekspert Ole Einar Bjørndalen peker på at hun har en utfordring på stående skyting hun ikke klarer å komme seg ut av.

– Hun har slitt på stående, og klarer ikke å kvitte seg med det. Så skyter hun fullt på slutten igjen, og da vet hun hvordan hun skal gjøre det. I starten på første stående var det ikke vind, men en mental greie, sier Bjørndalen.

Heller ikke Karoline Knotten, Ragnhild Femsteinevik, Ida Lien eller Juni Arnekleiv leverte godt nok på standplass til å hevde seg. Det ble 24 bom fordelt på dem norske.

– Det er tung å svelge. Det var ikke som vi ønsket og slik skal det ikke være. Kanskje var det litt defensivt og mangler selvtillit. Jeg må prate med jentene hva som har skjedd, sier trener Patrick Oberegger.

I stedet ble det en mye bedre dag for Sverige. Linn Persson så ut til å ta gullet etter 20 treff, men tapte 25 sekunder på sisterunden til Hanna Öberg som slo knockout på landsmannen. Dermed går det mot svensk dobbel.

– Det kjennes helt fantastisk og utrolig, sier Öberg til TV 2

– Revansj dette her for Hanna som har hatt en dårlig forsesong. Nå er hun blitt sterkere og sterkere. Fantastisk løp i dag. 19 skudd, og knuser Linn Persson voldsomt på sisterunden, sier Bjørndalen.

Hun var borte fra flere verdenscuprenn, noe som viste seg å hjelpe.

– Jeg satt hjemme og så de andre, og tenkte at dette ville jeg jo være med på. Det var en motivasjon som bidro til at jeg fikk tilbake til treningsmotivasjonen som bidro til at jeg kunne lykkes her, sier hun.

– Jeg er så stolt og glad. Det fungerer nå, så da føles det enkelt, sier Persson til TV 2.