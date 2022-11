Norsk skuffelse i verdenscupåpningen: – Lett å si hvor det gikk galt

Se verdenscupstarten i skiskyting på TV 2 Direkte og Play!

Det startet godt for flere av de norske i finske Kontiolahti, men dessverre holdt det ikke helt inn for de norske favorittene.

Svenske Martin Ponsiluoma vant overlegent.

– Det føles helt fantastisk, og det er heftig å starte sesongen sånn som dette, sier dagens vinner til TV 2.

Sturla Holm Lægreid ble beste norske på 6. plass, Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer sju og Erlend Bjøntegård nummer ti.

Johannes Thingnes Bø ble nummer tolv, Johannes Dale 16, Filip Fjeld Andersen nummer 23, mens Tarjei Bø med seks bom ender på 53. plass.

Skjøt seg bort

Sturla Holm Lægreid så lenge ut til å gå mot sin tredje seier i sesongåpningen på normaldistanse, og startet strålende med tre fulle hus. Så skjøt han seg bort fra pallen på siste stående med to bom.

– Det er litt surt, litt typisk at fokuset glipper helt på slutten og man begynner å tenke resultat når man fortsatt har en jobb å gjøre. Jeg er veldig misfornøyd med at jeg ikke klarte å fullføre helt i dag og gikk og irriterte meg over det hele sisterunden. Men det er greit å få en sånn smell i trynet nå, slik at man ordentlig våkner til de neste rennene, sier Lægreid til TV 2.

– Jeg fikk gode svar fysisk, og 18 treff er ikke helt bak mål. Så hvis det er en dårlig dag, skal jeg være fornøyd, fortsetter Lægreid.

Vetle Sjåstad Christiansen fikk én bom etter å ha startet bra.

For Johannes Thingnes Bø ble det en dårlig start med to bom på første liggende skyting. Han endte til slutt med fire bom, men med bestetid i langrennssporet.

– Det er lett å si hvor det gikk galt i dag, det var på standplass, sier TV 2s ekspertkommentator Ole Kristian Stoltenberg.

Det er Thingnes Bø enig i.

Her går det galt: - Kan ikke forklare det der

– Jeg synes jeg hadde et veldig godt løpsopplegg i løypa. Jeg hadde krefter hele veien, gode ski, men jeg synes ikke jeg var mer enn 80 prosent på standplass, sier Thingnes Bø og understreker:



– Men formen er bra, og det er kanskje det jeg personlig synes er viktigst med tanke på ro og å ha troen mot de neste konkurransene. Å snu skytingen vet alle kan skje over natten, sier han med et smil.



De norske hadde fire av de fem beste langrennstidene der Thingnes Bø var i egen klasse i sporet. God langrennsform viste også Lægreid, Tarjei Bø og Johannes Dale.

– Hadde det vært langrenn på Lillehammer, så var det denne pokkers skytingen, sier TV 2s kommentator Harald Bredeli spøkefullt.

