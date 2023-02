Norsk medalje etter hoppdrama: – Det var ekkelt

SØLVLAGET: Thea Minyan Bjørseth, Anna Odine Strøm, Halvor Egner Granerud og Johann André Forfang sørget for norsk sølv etter en spennende konkurranse. Foto: Heiko Junge / NTB

Anna Odine Strøm, Johann André Forfang, Thea Minyan Bjørseth og Halvor Egner Granerud utgjorde det norske laget.

Etter en førsteomgang der Norge ledet etter hver pulje, var det mer variasjon i teten i en svært spennende finaleomgang. Norge, Slovenia og Tyskland byttet på å være i ledelsen.

Før den siste puljen hadde Tyskland skaffet seg en ledelse på 7.3 poeng foran Norge. Dermed måtte Granerud virkelig levere for å gi tyskerne kamp om gullet.

Nordmannen måtte av bommen to ganger grunnet for gode forhold. Ankermannen landet på 97.5 meter under tøffe forhold og tok ledelsen når Tyskland gjenstod. Andreas Wellinger hoppet 98 meter som var mer enn godt nok.

– Det har vært en lang dag, så jeg kjente etter hvert at jeg begynte å bli sliten i hodet, sier Granerud til NRK.

Anna Odine Strøm, Halvor Egner Granerud og Johann André Forfang under hopp lagkonkurranse under ski-VM 2023 i Planica, Slovenia. Foto: Heiko Junge / NTB

Dermed ble det norsk sølvmedalje. Slovenia tok bronsen.

– Alle har levert opp mot toppnivå. Da vant vi sølv i dag. Vi er fornøyde med det, sier Granerud.

Under avgjørelsen kunne man se en tydelig nervøs Johann André Forfang på sletten. Granerud kunne bekrefte at lagkameraten var ekstra nervøs i dag.

– Vi har hatt «rorbua» i hele dag. Han er fra Tromsø, så han blir glad av sånt.

– Så lenge jeg prøver å snakke nordlending, så kaller vi det «rorbua». Det trenger ikke å være så grisete.

Forfang bekrefter nervøsiteten overfor TV 2.

– Det var nervepirrende. Det var ekkelt til tider, sier Forfang til TV 2.

Johann André Forfang måtte vente i spenning etter å ha levert to gode hopp. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

– Det var spenning helt inn til siste hopper, sier den glade sølvvinneren.

Anna Odine Strøm har nå tatt medalje i tre av tre VM-renn hittil. Hun leverte gode hopp til tross for krevende forhold.

– Det var fin hopping med elendige forhold i hele dag, sier hun til TV 2.

Mye vær og vind

Alle de norske hopperne leverte bra i førsteomgangen, men det ble i overkant spennende på Graneruds førstehopp. 26-åringen fikk problemer i landingen, men klarte heldigvis å holde seg på beina.

Hopprennet ble preget av krevende vindforhold i tillegg til litt snø i luften. Det var flere hoppere som hadde problemer med landingen i Planica.