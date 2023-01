Norsk maktdemonstrasjon på herrestafetten

Norge vant med minuttet og tok suveren seier på stafetten for skiskytterherrene.

Saken oppdateres!

Johannes Thingnes Bø ga Norge en solid ledelse på tredje etappe av stafetten i Anterselva søndag. Dermed kunne ankermann Vetle Sjåstad Christiansen spasere alene over målstreken etter en solid etappe.

Frankrike ble nummer to, 59 sekunder bak Norge. Tyskland tok tredjeplassen, godt over to minutter bak de norske seiersherrene.

Dermed tok skiskytterherrene Norges sjuende stafettseier på rad og er storfavoritter til å vinne øvelsen i VM i Oberhof.

– Oberhof er vel den arenaen som gjennom historien har bidratt til størst utslag på stafett. Der kan alt skje. Kanskje er det det som må til for at konkurrentene våre skal ha en sjanse per dags dato, sier Thingnes Bø til NRK om vinnersjansene i VM.

Fransk-norsk duell

Sturla Holm Lægreid startet stafetten for de norske skiskytterne i Anterselva.

Han traff full blink på første skyting, men klusset litt med ekstraskuddene på den neste. Samtidig skaffet Frankrike en liten luke i tet og vekslet 12,1 sekund foran Norge på tredjeplass.

Både Frankrikes Fabien Claude og Tarjej Bø måtte bruke ett ekstraskudd på den liggende skytingen. På stående leverte storebror Bø strålende, og gikk ut i tet med Frankrike på slep.

Han gikk en rask sisterunde og sendte lillebror Thingnes Bø ut ni sekunder foran Frankrike og Tyskland.

I AKSJON: Brødrene Bø under veksling. Foto: Vincenzo Pinto

I tet

Thingnes Bø måtte ty til to ekstraskudd på liggende, men det holdt likevel til å gå ut alene i front.

På stående banket han ned alle blinkene og gikk ut med 16 sekunders ledelse. Thingnes Bø fortsetter å vise sin enorme form i sporet og hadde doblet ledelsen da han vekslet med ankermann Sjåstad Christiansen.

STOR LEDELSE: Norge hadde få problemer på søndagens stafett. Foto: VINCENZO PINTO

Sistnevnte måtte bruke et ekstraskudd på liggende, men beholdt ledelsen ut fra stadion.

På siste skyting trengte han kun ett ekstraskudd. Samtidig måtte Fillon Maillet bruke tre, og gikk ut langt bak nordmannen.

Sjåstad Christiansen kunne spasere alene over målstreken og benyttet tiden til å hilse på publikum.

Frankrike tok andreplassen 59 sekunder bak Norge. Tyskland tok tredjeplassen, to minutter og 17 sekunder bak. Sverige ble nummer fire.