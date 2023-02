Norge med VM-bronse

Maren Lundby, Eirin Kvandal, Thea Bjørseth og Anna Odine Strøm fikk bronse i kvinnenes lagkonkurranse i hopp.

Norge lå på andreplass, men ble passert av Østerrike på den siste runden da Eva Pinkeling hoppet 98 meter. Tyskland vant.

Det skilte bare 2,5 poeng mellom Norge og Østerrike.

– Bronse er bra. Det var fem lag vi mente kunne kjempe om dette. Vi visste at om vi skulle vinne, så måtte vi være nærmere vårt beste enn vi var i dag. Også er det jo på mange måter nære, det er én meter i hvert hopp. Det er ingenting. I dag klarte vi det ikke, da må vi være godt fornøyd med bronse. Vi er ikke blitt så gode at det er et nederlag, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til TV 2.

– Vi tok en medalje i dag, det skal vi ta med oss, selv om vi alle nok føler at vi har mer inne. Det blir spennende den gangen vi alle klarer å makse ut, sier Thea Minyan Bjørseth til TV 2.

For Maren Lundby var det stort å ta medalje med laget.

– Det betyr veldig mye. Det er stort for meg å være med på laget, og så klarer vi å ta medalje. Det blir ikke bedre for min del, det er stort. Selv om det blir bronse er det gull verdt, sier Maren Lundby til TV 2.

Og hun legger lista for VM om to år.

– Vi pratet om det, at vi tar gull i Trondheim, sier hun.

Hun er fast bestemt på å fortsette satsingen.

– Det har jeg bestemt meg for for lenge siden. Det er fordi det er artig å hoppe på ski, selv om det har vært litt vanskelig, forteller Lundby.

Lundby hoppet 95 meter, Thea Bjørseth 93,5 meter og Eirin Kvandal 91,5 meter i den siste omgangen. Strøm hoppet 95 meter, og var noe skuffet.

I første omgang hoppet Strøm omgangens lengste hopp med 99 meter. Det ga andreplass med 1,5 poeng opp til Tyskland.