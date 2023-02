Norge med suverent gull i historisk VM-øvelse

Edleste valør til Norge i mixed lagkonkurransen i kombinert, som ble arrangert for første gang.

Det ble aldri spennende og ankermann Jarl Magnus Riiber kunne gå inn til et nytt kombinert-gull til Norge.

Tyskland tok andreplassen 48 sekunder bak, mens Østerrike ble nummer tre, minuttet bak.

– Det er deilig. Vi gjorde jobben i bakken alle sammen og gikk fire gode langrenn. Da er vi uslåelig, sier en fornøyd Riiber til NRK etter seieren.

– Jeg føler det er et veldig viktig steg. Man får frem hele kombinert, med begge kjønn. Det gjør at alle nasjoner må satse like mye på begge kjønn, sier Westvold Hansen om den nye VM-øvelsen til kanalen.

OMFAVNES: Jarl Magnus Riiber tas imot av Ida Marie Hagen, Jens Lurås Oftebro og Gyda Westfold Hansen. Foto: Terje Pedersen

Jens Lurås Oftebro innledet stafetten. Deretter fulgte Ida Marie Hagen, Gyda Westvold Hansen og Riiber.

Den norske kvartetten ledet etter hoppdelen, og startet fem sekunder foran Japan. Tyskland startet 25 sekunder etter.

Oftebro økte forspranget og sendte Ida Marie Hagen ut med en ledelse på 30 sekunder.

Hagen var ikke noe dårligere, og da verdenscupdronning Westvold Hansen overtok, dundret hun ifra i sporet. Ved veksling til ankermann Riiber var avstanden 43 sekunder.

Avslutningen ble en parademarsj for Riiber, som kunne strekke hendene i været for sitt andre gull på to dager.