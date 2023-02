– Norge irriterer vettet av dem

MEDALJEVINNERE: Kajsa Vickhoff Lie og Aleksander Aamodt Kilde står for Norges to første medaljer i alpint-VM. Foto: Lise Åserud / NTB

– Helt magisk, gliste Aleksander Aamodt Kilde til TV 2 etter å ha innkassert karrierens første VM-medalje.

– To fantastiske dager, supplerte sportssjef Claus Ryste.

Fartsdelen i VM har startet strålende for Norges utvalgte.

Dagen før Kildes sølv hadde Kajsa Vickhoff Lie klinket til med en sensasjonell bronsemedalje i super-G.

Med Vickhoff Lie og Ragnhild Mowinckel i storform før utforen lørdag, og Kilde som storfavoritt før rennet i samme disiplin søndag, øyner det norske alpinlandslaget nå muligheten for sitt beste VM på 24 (!) år.

Glem heller ikke at teknikkrennene, der Norge har dominert på herresiden i verdenscupen så langt denne sesongen, venter neste uke.

– Vi har oddsene på vår side, mener Kilde.

SKREV HISTORIE: Kajsa Vickhoff Lie tok Norges første VM-medalje i en fartsdisiplin på kvinnesiden på 30 år. Foto: Lise Åserud / NTB

I rute

I 1999 ble det hele ni medaljer i amerikanske Vail. Siden den gang er 2019 i svenske Åre beste norske medaljefangst i VM.

Den gang hentet det norske laget hjem fire medaljer. Nå er allerede to i boks, med ni øvelser igjen.

– Vi har sagt vi skal være med å kjempe om medalje i hver disiplin, og har fortsatt mange sjanser igjen. Med så mange i god form tror jeg det skal bli en del medaljer på oss, sier Ryste.

VETERAN: Leif Kristian Nestvold-Haugen. Foto: Thomas Bachun / BILDBYRÅN

– Vi må tåle at Norge snakkes om som favoritter på medaljestatistikken. Vi har alltid et kort å spille på. Om en mislykkes, kommer en ny. Det er helt sykt, sier veteranen Leif Kristian Nestvold-Haugen.

– Irriterer vettet av dem

35-åringen er ikke i VM-troppen selv, men stolt over å være en del av det som for øyeblikket er verdens beste slalåmlag.

– Det er et helt sinnssykt trøkk i laget. Lille Norge.. Budsjettet vårt er vel en femtedel av Sveits sitt. Det at vi kommer fra nord og ut i Europa på den måten vi gjør.. Norge irriterer vettet av de andre nasjonene, sier Nestvold-Haugen.

Det er lagkameratene Kilde, Lucas Braathen og Rasmus Windingstad helt enige i.

– Når vi leverer på dette nivået, er det naturlig at folk begynner å lure på hva vi gjør, sier Kilde.

– Med tanke på hvor mange nordmenn vi er, så overpresterer vi. Alpint som skinasjon i Sveits, Italia, Tyskland og Østerrike.. Det ville overrasket meg om ikke Østerrike var ganske sure nå, smiler Windingstad.

– Vi har hatt våre år der vi har irritert oss over andre. Nå står vi her, og det er så sykt kult, poengterer Braathen.

NYOPERERT: Lucas Braathen er hjemme i Norge, men håper å rekke VM-slalåmen 19. februar. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Utfor neste

22-åringen kjemper en intens kamp mot klokken for å rekke slalåmen 19. februar etter at han ble operert for blindtarmbetennelse like før VM. Torsdag var han tilbake i trening.

– Det er fortsatt håp, men det er ikke gitt at jeg deltar, forteller Braathen, samme dag som det ble kjent at bestekameraten Atle Lie McGraths VM er over etter at han falt under og pådro seg strekk.

Norges neste medaljesjanse er kvinnenes utfor lørdag, der nevnte Mowinckel og Vickhoff Lie er blant favorittene.

Dagen etter får Kilde sin mulighete til å revansjere det bitre hundredelsdramet som endte med sølv i super-G'en torsdag.

– Jeg skal klinke til igjen, forsikrer Kilde.