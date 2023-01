Nesten-uhell for Aamodt Kilde – pallen glapp for Smiseth Sejersted

Aleksander Aamodt Kilde har skadet hånden sin, men det stoppet ham ikke fra å starte i Kitzbühel. Et nesten-fall sørget imidlertid for at seieren glapp, men Adrian Smiseth Sejersted imponerte.