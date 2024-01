BEST: Tarjei Bø og det norske laget er verdens beste skiskyttere for øyeblikket. Foto: MARCO BERTORELLO

Det norske laget er verdens beste skiskyttere for øyeblikket. Det kan skape utfordringer i VM.

Gang etter gang har Ole Einar Bjørndalen påpekt at man aldri har hatt et sterkere norsk herrelag i skiskyting enn det som er denne sesongen.

Det viser seg igjen i resultatlistene helg etter helg. I verdenscupen sammenlagt er det nordmenn på de seks øverste plassene så langt.

Deres største konkurrenter denne sesongen er rett og slett deres egne lagkamerater.

– Det er på en måte en veldig positiv ting for nasjonen Norge, men kan være en stressende situasjon for enkeltutøveren, sier Vetle Sjåstad Christiansen til TV 2.



Thingnes Bø: – Skrekkblandet fryd

På fellesstarten i Anterselva søndag, siste konkurranse før VM i februar, gikk vikar Vebjørn Sørum seg inn til tredjeplass.

Det gir et godt bilde på hvor sterkt det norske laget er, mener Johannes Thingnes Bø.

SUPERRESERVE: Vebjørn Sørum tok tredjeplassen på fellesstarten i Anterselva. Han skal ikke gå VM. Foto: MARCO BERTORELLO

– Det er en superreserve som kommer på pallen og som ikke skal til VM en gang. Han hadde vært et førstevalg hos alle andre nasjoner. Så det er et spesielt år vi har i år, sier Thingnes Bø.



At nivået er så høyt blant de norske gir fordeler, men også ulemper.

– Det er skrekkblandet fryd. Det er en vanvittig styrke med tanke på stafett og laget generelt. Men baksiden er at du ser hvor hardt folk trener, hvor gode folk er blitt. Når du har lyst å være nummer én selv, men så har du bare enere rundt deg, sier Thingnes Bø med et smil og legger til:



– Da må du bare av og til ta til takke med en femteplass. Det er derfor vi henter de små marginene hele tiden, for det er kun det som kan få deg til å slå resten av laget.



– Nå er det brutalt hardt. Vi tuller jo mye med det at det er lagkamerater vi må slå, men det stemmer jo gang på gang, sier Tarjei Bø.



Den rutinerte skiskytteren prøver å sette ord på hvordan det føles denne sesongen:

– Det er oss mot verden når vi konkurrerer. Men når medaljene skal deles ut i VM, er det bare tre medaljer og vi er seks mann på start. Det er tøft. Det er en styrke, ja, men det må ikke gjøre at vi ødelegger for hverandre og brenner opp kruttet før det virkelig gjelder.

– Det er en litt ny følelse, egentlig. Du må kvalifisere deg i hjel om du skal få gå det du ønsker i VM, utdyper eldstebror Bø.



Årets situasjon gjør hvert enkelt renn ekstra spennende.

– Du vet jo aldri når du våkner. Er det din dag i dag, eller er det han som ligger ved siden av deg i dobbeltsengen? Så lenge vi deler litt mellom oss, som vi har gjort denne sesongen, er egentlig de fleste fornøyd, sier Bø med et smil.



SEIER: Vetle Sjåstad Christiansen har to individuelle verdenscupseire denne sesongen. Foto: Alessandro Trovati

– Konkurrentene har et fortrinn



Vetle Sjåstad Christiansen tror nivået mellom de norske og utenlandske vil jevne seg ut i VM, nettopp fordi de norske nærmest har måttet «overprestere» for å få gå verdenscupen.

Senest til Oberhof før jul ble Sjåstad Christiansen vraket.

– Vi vet at det kun er fem som kan gå fellesstarten i VM blant annet. Det er en heftig, heftig kamp hverandre imellom, erkjenner Geilo-løperen.



SLÅR SVENSKENE TILBAKE?: De svenske skiskytterne har hatt en trå sesongen så langt. I fjor sørget Sebastian Samuelsson (t.h) og Martin Ponsiluoma for dobbelt svensk på VM-fellesstarten. Kan de klare det samme i Nove Mesto i år? Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Jeg tror vi kommer til å se det litt i VM at konkurrentene har et lite fortrinn på oss med tanke på formtopp. Skal vi komme oss til VM, er vi nødt til å være i godt slag i konkurransene i desember og i januar. Det er litt verre for oss å ha en dårlig forsesong og så kline til i mesterskap, understreker Sjåstad Christiansen.



I flere av de andre landslagene, hvor det ikke er like stor konkurranse om plassene, kan utøverne tåle en dårlig start på sesongen for så og spisse formen mot VM.

Det kan ikke de norske utøverne som må ta ut mer tidlig i sesongen.

– Vi kommer til å se at det blir mye, mye jevnere i VM. Det har vi sett år etter år og sånn kommer det til å bli igjen.

VM i Nove Mesto ser du på TV 2 og NRK fra 7. til 18. februar.

NRK sender første uken, før TV 2 tar over uke to. Samtlige av de TV 2-sendte rennene kan du se på TV 2 Direkte og TV 2 Play.