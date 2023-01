– Mye som tyder på det

BÅSTAD (TV 2): En uke etter den historiske sølvmedaljen i EM, var Ragne Wiklund i Indre Østfold under åpning av nye skøytebane.

AUTOGRAF: Ragne Wiklund og Sander Eitrem var populære blant både barn og voksne da de søndag tok turen til Båstad for åpning av ny is-arena. Foto: Torstein Wold / TV 2

Forrige helg ble Ragne Wiklund historisk da hun som første norske kvinne vant en individuell EM-medalje. 22-åringen vant EM-sølv i sammenlagt i allround-skøyter i Vikingskipet i Hamar.

Hun har fra før av et EM-sølv, men det var fra lagtempo i Heerenveen i 2022.

En uke etter at EM-sølvet fra Hamar ble sikret, var hun på plass i Båstad i Indre Østfold. Sammen med Sander Eitrem, som også tok EM-sølv i Hamar, var de to med på den offisielle åpningen av nye Trøgstad Sparebank Is-Arena.

– Det er litt kontraster å gå her og fra Vikingskipet med topp forhold forrige helg. Men det er veldig gøy å gå, og vi går nesten ikke utendørsløp heller så det er veldig stas, sier Ragne Wiklund til TV 2.

Begge løperne skulle innvie banen med å gå en 3000 meter. De kunne juble for banerekorder for begge kjønn foran flere hundre ivrige tilskuere.

Etter at toppidrettsutøverne hadde lagt lista, fikk publikum også prøve seg på isen. Alt fra de aller yngste barne til de godt voksne fikk oppleve skøyteglede på isen søndag ettermiddag.

NY ARENA: Slik ser Trøgstad Sparebank Is-Arena ut. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det er veldig gøy at det er mulig å gå fort på banen vår. Det er stort at såpass gode løpere skal komme til Båstad for å gå på skøyter, sier Marius Sæther Nilsen til TV 2.

17-åringen går på skøyter for den lokale klubben Båstad IL. For han var det til stor inspirasjon å få se de ferske sølvvinnerne fra EM sette banerekorder i Båstad.

– Jeg håper at jeg en dag kommer opp dit jeg også. Med det anlegget vi har fått nå, så er det mulig å satse i Båstad og bli ordentlig god, sier Sæther Nilsen.

Wiklund har troen på at det gror godt i norsk skøytesport og håper på en opptur.

– Det er mye som tyder på det. Vi er et veldig sterkt lag nå og det er veldig gøy å være en del av den utviklingen som er på gang nå. Jeg håper virkelig vi kan klare å motivere andre og at de kan tenke at de også har lyst til å gå som oss en dag, sier hun og smiler.

TRO PÅ FREMTIDEN: Både Sander Eitrem og Ragne Wiklund er sterk i troen på at norsk skøytesport er på vei opp og frem. Foto: Torstein Wold / TV 2

Sander Eitrem tok også sølvmedalje i Vikingskipet i Hamar. Han er enig med Wiklund om fremtiden for norsk skøytesport.

– Vi har et veldig sterkt lag og vi løfter hverandre på trening. Kvaliteten på alle øktene er veldig bra så vi har mye i vente.

– Dere har selv vært en del av bredden og unge utøvere. Hva skal til for at de unge tar steget opp?

– Det å få til anlegg som dette her, skøyteskoler og skøytelek som var veldig viktig for meg selv da jeg vokste opp. Man må bare kose seg på isen og få mange gode timer lagt ned med både kvalitet og lek, smiler Wiklund.