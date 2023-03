Mikaela Shiffrin (27) tangerte drømmerekord

BLE HISTORISK: Etter fredagens seier i Åre, har Mikaela Shiffrin (27) hele 86 førsteplasser i verdenscupen. Hun har nå like mange enkeltseiere som alpin-ikon. Foto: Pontus Lundahl

Alpinisten skrev historie etter seier i storslalåmen i Åre. Hun deler nå tronen med én av tidenes beste alpinister, Ingemar Stenmark, på antall enkelt-triumfer i verdenscupen totalt.

– Dette er bare en spektakulær dag, sa Shiffrin til arrangøren, etter å ha tangert den 34 år gamle rekorden.

Shiffrin har måttet vente en stund på tangeringen. Hennes siste seier i verdenscupen kom i Špindlerův Mlýn, 28. januar. Siden den seieren har det vært to verdenscup-helger uten topp-plassering, samt et verdensmesterskap.

KAN SMILE ETTER 86 TRIUMFER: Mikaela Shiffrin ble historisk etter storslalåmen i Åre. Foto: Geir Olsen / NTB

Nå er ventetiden over og 27-åringen kan endelig slippe jubelen løs for å være like langt som legendariske Stenmark.

Hylles

Den 66 år gamle svenske skilegenden har gjort et større intervju med nyhetsbyrået AP og er full av lovord om hun han har rekorden sammen med, men trolig ikke lenge.

– Hun er mye bedre enn det jeg var. Det kan ikke sammenlignes. Hun har alt. Hun har god fysisk styrke, god teknikk og et sterkt hode. Jeg tror det er kombinasjonen av alt som gjøre henne så god, sier Stenmark.

TANGERTE: Ingemar Stenmark feirer etter å ha vunnet et slalåmrenn i OL i Lake Pacid, mens Mikaela Shiffrin kan juble for nok en ny seier og for å ha tangert Stenemark sin rekord etter et verdenscuprenn i Åre. Foto: STAFF, PONTUS LUNDAHL / AFP

Stenmark fikk alle sine seirer i teknikkdisiplinene slalåm (40) og storslalåm (46). Det gjelder ikke for Shiffrin som har en god spredning med super-G og utfor i tillegg.

– Jeg er veldig imponert over at hun kan kjøre godt i slalåm og også super-G og utfor. Jeg kunne aldri ha blitt så god i alle disipliner, sier 66-åringen.

Shiffrin har hittil samlet en hel haug med meritter gjennom sin karriere. Hun står blant annet med to OL-gull og syv VM-gull. Sist triumf i et mesterskap var under VM i Meribel, i februar, hvor hun tok førsteplassen på storslalåm.

Sesongbeste

Thea Louise Stjernesund noterte seg for sesongbeste i storslalåm med sin 8. plass. Hun var 2,11 sekunder bak Shiffrin. Ragnhild Mowinckel var nummer 16 etter første omgang og kjørte seg opp to plasser i finaleomgangen.

Maria Therese Tviberg falt i det siste henget i den første omgangen i Åre. Den skadeforfulgte 28-åringen var forslått, men må sjekkes grundigere før man kan fastslå skadeomfanget.

Mina Fürst Holtmann kjørte også ut. Marte Monsen ble nummer 31 og var tre tideler unna en finaleomgang.