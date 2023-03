Thingnes Bø fikk frem latteren til kong Harald også i dag. Se hvordan i videovinduet øverst!

Johannes Thingnes Bø var igjen overlegen foran Holmenkollen-publikumet. Dermed tok han sin 19. seier av 25 mulige denne sesongen.

Dermed fikk han igjen muligheten til å slå av en prat med kong Harald, som igjen hadde tatt turen til Holmenkollen.

– 19 seiere ... Det kommer til å gå en evighet før noen tar det igjen, sier TV 2s ekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Det er det mest overlegne vi noen gang har sett! Takk for turen, utbrøt Marius Skjelbæk.

ENSOM MAJESTET: Johannes Thingnes Bø gikk halve rennet alene i tet. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Ingen har tidligere vunnet 19 individuelle renn på én sesong før. Den forrige rekorden var det selv Bø som stod med (16).

– Det er det perfekte punktum. Det var veldig artig å avslutte med en seier, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

Til tross for en strafferunde etter første skyting, var det aldri noen tvil under søndagens fellesstart.

Like etter andre skyting bestemte Thingnes Bø seg for å sette på turboen.

Nå har jeg jo møtt kongen mer enn jeg har møtt konen min,

Du kan ikke fortsette med det!

I løpet av få sekunder hadde han allerede fått seg en lue ned til en gruppe på fem, hvor blant annet Vetle Sjåstad Christiansen var.

– Det er litt klasseforskjell på Johannes og de andre løperne, sa TV 2s ekspert Ole Einar Bjørndalen. Johannes Dale gikk i mål som nummer 22.

Da Thingnes Bø kom inn til siste skyting hadde han råd til to bom. Så stort var forspranget blitt til de andre løperne.

Hylles av Northug etter hysjing

Dermed hadde det lite å si at han bommet på et skudd under siste skyting.

Vetle Sjåstad Christiansen kjempet lenge om andreplassen, men på vei mot mål skrudde sveitsiske Niklas Hartweg opp tempoet.

– Jeg er litt sjokkert over å se at han går fra ham, sier Bjørndalen.

Dermed endte det med tredjeplass til Vetle Sjåstad Christiansen, som betyr at han vant verdenscupen i fellesstart.

Sturla Holm Lægreid gikk inn til femteplass, mens Tarjei Bø endte på sjuendeplass.

Verdenscupen ender dermed slik:

1. Johannes Thingnes Bø: 1589 poeng.

2. Sturla Holm Lægreid: 1098 poeng.

3. Vetle Sjåstad Christiansen: 936 poeng.