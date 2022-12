Mener Tarjei Bø har kniven på strupen

Søndag på TV 2 Direkte og Play: Se herrenes fellesstart fra kl. 11.30 og kvinnenes fellesstart fra kl. 14.10!

Mens Tarjei Bø har gått inn til en 14. og en 15. plass i verdenscupen i Le Grand Bornand så langt denne uken, har Endre Strømsheim tatt nok en 1. plass i IBU-cupen.

Med glitrende resultater i IBU Cupen er Endre Strømsheim en høyaktuell kandidat til verdenscupplass i Pokljuka. Foto: Geir Olsen

25-åringen står nå med fire seire, en 2. plass og en 7. plass så langt denne sesongen. De resultatene gjør at han for alvor snuser på en plass i verdenscupen etter jul.

Det gjør at eldstebror Bø har kniven på strupen før det siste rennet før neste verdenscuputtak - nemlig søndagens fellesstart.

– Tarjei må gå ekstremt bra der i forhold til det Endre har gjort, føler jeg, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

– Hva er ekstremt bra?

– Det må være et toppresultat. Jeg mener han må være på pallen. Norge sender ikke folk til VM om de ikke har eller har vært i nærheten av pallplasseringer. Men det har jo Tarjei kapasitet til.

– Har Tarjei kniven på strupen?

– Helt klart. Hadde jeg vært forbundsansvarlig, hadde den beskjeden blitt gitt i forhold til å gå verdenscup. Men med tanke på VM er det helt andre ting som spiller inn.

Ikke bekymret: – Det er godt nok

En 9. plass er Bøs beste resultat individuelt så langt denne sesongen. Men selv om resultatene ikke har vært helt der oppe, har stryningen ambisjoner for VM i Oberhof i februar, som er hans store mål for sesongen.

– Jeg føler egentlig ikke på et ekstra press. Jeg føler de løpene jeg har gjort her er godt nok, egentlig. Det er egentlig tre gode løp på rad, inkludert jaktstarten i Hochfilzen.

– Så de prestasjonene dine i det siste er gode nok uavhengig av hva som skjer på fellesstarten?

– Ja. Det tror og håper jeg. Det er viktig å tenke på hva som er viktig her, som uttalte mål før sesongen. Så jeg håper til syvende og sist det koker ned til hvem som er medaljekandidater når VM i Oberhof starter, og hva som øker sannsynligheten for å få flest mulig medaljer til Norge, og ja, da vet du svaret, sier Bø som åpenbart hadde fått med seg at Strømsheim hadde en middels dag på jobben lørdag.

– Man må jo se på resultatene i IBU Cupen. Det går ikke bare opp og opp, der heller. I dag var det vel litt blåmandag der også, sier Bø med et smil.

– De fem første løpene var eventyrlige, og så hadde jeg et lite arbeidsuhell i dag, ler Strømsheim.

– Synes jeg fortjener en sjanse

Over helgen kommer uttaket til verdenscuprennene i Pokljuka i starten av januar. Endre Strømsheim vil gjerne se sitt navn på listen over utøvere.

– Det ville vært helt fantastisk. Det er der man vil, og det man har trent for i alle år. Jeg håper virkelig jeg får den beskjeden, sier Strømsheim til TV 2.

Bjørndalen mener Strømsheim burde gått allerede i Le Grand Bornand denne uken. Selv mener 25-åringen at han har gjort seg fortjent til en plass i verdenscupen med siste tids topplasseringer.

– Jeg føler jeg har hevet meg veldig etter sesongåpningen på Sjusjøen, og med de resultatene jeg har fått føler jeg at jeg har bevist det. Det ville være veldig frustrerende å ikke finne ut av hva det kunne holdte til i verdenscupen, sier Strømsheim og utdyper:

– Jeg synes jeg fortjener en sjanse. Men jeg har hatt den følelsen før, uten at det har skjedd. Så jeg er ikke trygg på et uttak, det er jeg ikke.

Men om han skulle få en plass, er Strømsheim mer enn klar til å gripe den muligheten med begge hender.

– Hvis jeg skal ha en sjanse til å kvalifisere meg til VM, må jeg være med til Pokljuka. Hvis ikke blir det ekstremt vanskelig. Og det er det som er målet mitt i år og der ambisjonene mine ligger.

Mener beskjeden burde kommet før

I helgen har landslagsledelsen ha møter med IBU Cup-trenerne hvor de skal vurdere om utøvere som for eksempel Strømsheim fortjener en plass i verdenscupen.

Men landslagssjef Per Arne Botnan vil ikke beskrive det som at Tarjei Bø, eller noen andre, har kniven på strupen.

– Vi må se på hva som har skjedd helt fra åpningshelgen og frem til nå. Jeg kan ikke si så veldig mye mer enn akkurat det.

– Er det en vanskelig oppgave?

– Det er alltid litt vanskelig i forhold til uttak og uttakskriterier når det er to forskjellige arenaer og du skal vurdere de resultatene opp mot hverandre.

– Endre har hatt fire-fem veldig gode plasseringer. Så får vi se opp mot de gutta som er her og hva de har prestert og gjøre en vurdering, understreker Botnan.

Bjørndalen mente allerede i Hochfilzen at noen andre burde fått sjansen denne uken i Le Grand Bornand, og at Bø burde brukt tiden frem til januar på å trene og deretter komme sterkere tilbake.

– Nå gjør de det veldig vanskelig for seg selv. Jeg er ikke bekymret for at Tarjei kan prestere i VM hvis han får gjort den jobben han skal, men verdenscupen er også viktig, spesielt for de utøverne som kommer bak, sier Bjørndalen.