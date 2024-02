Mener Lægreid må betale forbundets bot: – Har tjent nok nå

Med gull på sprinten og sølv på den påfølgende jaktstarten har det så langt vært et strålende VM for Sturla Holm Lægreid.

VM-medaljer gir ikke bare heder og ære, men også en solid pengepremie.

Lægreid tjente 284.750 norske kroner for gullmedaljen og 216.410 kroner for sølvet.

Det gir en samlet premiepengepott på 501.160 kroner.

GLADE GUTTER: Johannes Thingnes Bø tar imot Sturla Holm Lægreid Foto: Michael Allen / TV 2

– Han kan betale den fakturaen



I desember fikk Lægreid startnekt etter å ha avført et vådeskudd inne på hotellet i Lenzerheide.

Like før VM ble det kjent at Lægreid får en bot på rundt 6000 norske kroner. Norges Skiskytterforbund får også en bot på rundt 28.000 kroner.

– Sturla har tjent nok penger her nå i hvert fall, så nå kan han betale den fakturaen, sier Tarjei Bø til TV 2 og flirer.



LATTERMILD: Tarjei Bø på pressetreff før VM-start. Foto: Heiko Junge / NTB

– Altså den boten jeg har fått skal jeg jo betale, presiserer Lægreid.



– Men skal du betale den forbundet fikk?



– Ja, vi får se. Selvfølgelig, det var jeg som gjorde det vådeskuddet, så de kan jo sende regningen til meg om de absolutt vil.

– Men jeg tror forbundet har ganske god økonomi, så hvis de ikke klarer å betale den boten der, så er det kanskje et annet sted skoen trykker, poengterer Lægreid med et smil.

HIGH FIVE: Sturla Holm Lægreid etter sølvet på jaktstarten. Foto: Michael Allen / TV 2

I tillegg til bøtene, må hele det norske landslaget pålagt et kurs i ammunisjonshåndtering.

Johannes Dale-Skjevdal er enig med Bø om at Lægreid kan ta boten til forbundet, men mener han bør gjøre mer enn som så:

– Jeg hørte rykter om at vi måtte på et våpenkurs også på grunn av at Sturla gjorde feil, så jeg synes Sturla skal ta våpenkurs for oss også. At han må igjennom seks våpenkurs istedenfor oss.

– For vi har ikke gjort noe galt, så han kan godt betale boten og ta det våpenkurset for oss. Da er jeg happy, sier Dale-Skjevdal og ler.

En svenske må kanskje på skikurs ... Se video under.

Magisk norsk start: – To-tre er skuffet

Det norske herrelandslaget har briljert i verdenscupen denne sesongen og fortsetter å levere til gull og vel så det i VM.

På lørdagens sprint ble det trippelt norsk med gull til Lægreid, sølv til Johannes Thingnes Bø og bronse til Vetle Sjåstad Christiansen. Totalt fem norske var blant topp ti der Tarjei Bø ble nummer seks og Dale-Skjevdal nummer sju.

På jaktstarten søndag var samtlige fem øverste plasser på resultatlisten nordmenn. Thingnes Bø tok gull, Lægreid sølv, Sjåstad Christiansen bronse.

Dale-Skjevdal ble nummer fire, mens Tarjei Bø ble nummer fem.

– Det er litt paradoksalt at vi blir fem topp fem og jeg tipper halvparten av oss er skuffet, spøker Dale-Skjevdal og utdyper:



– Det er helt sinnssykt, helt vanvittig. Det sier litt om nivået vi har, for å si det sånn. Det er to-tre av oss som er litt skuffet, men jeg vet det er mange som ville ønsket de plasseringene vi får. Så det sier litt om nivået vi har inne om dagen. Det er utrolig nivå på oss om dagen, jeg må si det.