Mektig provosert av svenske: – Vet ikke om jeg gidder ...

PROVOSERT: Sprinttrener i Arild Monsen i Mixzone etter sprinten under VM i Planica Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

På dagen da Johannes Høsflot Klæbo tok gullet på sprinten og Pål Golberg sølvet, manglet det ikke akkurat på dramatikk før finalene.

I det fjerde kvartfinaleheat under VM-sprinten i Planica gikk Håvard Solås Taugbøl i bakken. Svenske Marcus Grate prøvde å gå på innersiden av nordmannen, men dyttet den norske løperen i bakken.

Både TV 2-ekspert Petter Northug og sprinttrener Arild Monsen var klokkeklar på at svensken burde blitt disket på grunn av hendelsen. Men Grate fikk fortsette, og tok seg til slutt til semifinale, hvor han måtte se finaleplassen glippe.

Marcus Grate avdramatiserer episoden overfor TV 2, og hevder at han ikke gjorde noe særlig galt da Håvard Solås Taugbøl gikk i bakken og måtte se drømmen om å komme til semifinale bli knust.

– Da jeg møtte Taugbøl i semifinalen ble det jo tett. Det er jo sprint, og jeg tror Taugbøl hadde gjort det samme som meg, og gått på innersvingen og de lukene som finnes. Det gjorde jeg, og juryen så det som en grønn «race incidient», sier Grate.

– Norge mener du burde blitt disket?

– Ja, det forstår jeg jo, at de ville ha meg disket. Det var jo en norsk løper som falt bort. Vi hadde nok gjort det samme. Men det er juryen som bestemmer. Dette er jo sprint, det skal være litt tette dueller, svarer han.

– Hadde du noe skyld i episoden?

– Om jeg hadde skyld? Nei, vi var like skyldige begge to, tenker jeg. Det fantes jo plass på innersvingen og han valgte å gå tett oppå meg. Da måtte jeg bare forsvare min plass. Og det endte med at han falt, sier svensken.

– Fryktet du en reaksjon i etterkant?

– Nei, ikke i det hele tatt, fastslår han.

Illsint Monsen

Sprinttrener Arild Monsen blir mektig provosert når han hører Grates uttalelser. Han stormet ut av juryrommet etter en samtale med juryen da ble klart at svensken ikke ble disket.

– Ja, det er nesten som jeg ikke gidder ..., sier en tydelig oppgitt og sint Monsen når han hører Grates uttalelser.

– Grate skal få lov til å løpe forbi feltet hver dag for min del. Men det skal være plass til å gjøre det. Det var ingen plass. Han løper opp på siden, dytter en albue inn i siden slik at Taugbøl kommer ut av balanse og får staven mellom beina og faller, fortsetter Monsen, før han sender et stikk til Grate:

– All honnør til ham for at han gjør det bra. Men skal du løpe forbi, må du ha plass. Og han hadde ikke plass. Selvfølgelig burde han blitt disket, sier en illsint Monsen.

Provosert Taugbøl

Håvard Solås Taugbøl har en helt annen oppfatning enn Grate av situasjonen som kapret alle overskriftene etter kvartfinalene. Han er sterkt uenig i at de begge hadde skyld.

– Eh…. Min opplevelse er jeg går i sporet, og han kommer på inner’n og hindrer meg i å gå der sporet er. Og han bruker jo albuen og kroppen og setter meg ut av spill der. Det gikk jo veldig hardt utover meg der, da. Men jeg skjønner jo at Grate gir faen i det, sier han og rister oppgitt på hodet.

– Blir du provosert når du hører Grates uttalelser om episoden?

– Ja, det er jo enkelte som havner i sånn trøbbel på sprinter og går på den måten der. Jeg synes det jo det kjedelig at de skal skje og ødelegge løpene. At han tar lett på det, det får han stå for. Jeg var i hvert fall veldig skuffet over at det endte som det endte. Hva juryen sett på og bestemt og sett på kan ikke jeg svare for, svarer Taugbøl.

RØK UT: Håvard Solås Taugbøl fra Norge under sprint kvartfinale under ski-VM 2023 i Planica, Slovenia. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Han har foreløpig ikke valgt å snakke direkte med Grate om episoden som førte til at Taugbøl måtte se drømmen om en semifinale i VM bli knust.

– Det kommer ikke til å endre min opplevelse av løpet. Jeg har ikke snakket med ham selv heller. Men jeg skal ærlig innrømme at jeg er forbanna på at det skal gå sånt. Så får jeg bare prøve så godt jeg kan å komme over det, mener Taugbøl.