Maren Lundby ble historisk: – Dronningen av skihopp

Se Maren Lundbys monsterhopp i videovinduet øverst!

19 år etter at Anette Sagen fikk være prøvehopper i Vikersund, kunne de kvinnelige skihopperne endelig fly i en skiflygingsbakke.

Selv om Sagens hopp på 174 meter var vellykket, skulle man altså måtte vente helt til 2023 før kvinnene fikk lov til å delta i sitt første skiflygingsrenn.

– Det er en enorm lettelse. Jeg synes hoppene som blir gjort i dag viser at alle behersker det kjempebra. Det er en stor dag for idretten vår, sier Lundby etter sitt tredje hopp for dagen.

Lundby viste seg fra sin beste side da hun hoppet utfor kanten for tredje gang. Hele 212 meter var hun i luften før skiene traff bakken.

Men verdensrekorden ble bare stående i to minutter. Like etterpå hoppet Alexandria Loutitt 222 meter.

Lørdag var det treningsomgang før søndagens Raw Air i Vikersund.

– Var det verdt kampen dere har kjempet?

– Ja, absolutt. Dette er bare starten, sa Lundby til TV 2 etter sitt første hopp.

Lundbys andre hopp var kun én meter bak den magiske 200-metersgrensen.

– Jeg så den røde 200-metersstreken, men det gikk akkurat ikke, sier 28-åringen og ler.

– Det er litt surt, men jeg satser på at jeg kommer meg over streken senere, sier Lundby.

Da Lundby lettet fra kanten for tredje gang fløy hun langt over den røde streken. Hele 212,5 meter endte hun på.

– Hun er dronningen av skihopp, utbrøt TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Lundby flyr 199 meter!

I sitt andre forsøk ble slovenske Ema Klinec historisk da hun som første kvinne hoppet over 200 meter. Sloveneren hoppet 203 meter og grensen var med det brutt og ny verdensrekord satt.

– Det var utrolig gøy å se. Vi har blitt en gjeng og det var veldig gøy. Vi gleder oss på hverandres vegne, sier Anne Odine Strøm om Klinec sitt hopp.

I sitt andre hopp endte Klinec opp på 221 meter. Kun én meter fra Loutitts verdensrekord.

Hopperne har fortsatt en runde igjen med treningshopp. De kan du se på TV 2 Play nå!

Her blir Klinec første kvinne til å fly over 200 meter

– En historisk dag

Japanske Yuki Ito var første hopper. 182,5 meter ble fasit etter den første skiflygingen fra en kvinne, som ikke er et prøvehopp.

– Dette er en historisk dag, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til TV 2.

Silje Opseth hoppet 186,5 meter på sitt første hopp, andre forsøk økte hun til 194 meter.

Monsterhopp av Silje Opseth

Anna Odine Strøm hoppet 122 meter på sitt første forsøk. Hennes andre hopp endte på 166,5 meter.

Treningsomgangen skulle egentlig vært fredag, men vindforholdene gjorde at den ble utsatt.

– Nå har vi ventet på dette i 20 år, så vi klarer å vente en dag til, sa Maren Lundby til TV 2.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg mener helgens konkurranse betyr at en av de største likestillingsbarrierene i den moderne vinteridretten er brutt.

Søndag kan du se tidenes første skiflygingskonkurranse for kvinner på TV 2 Play fra klokken 09.45!

Se TV 2s dokumentar om de kvinnelige hoppernes lange kamp, ved å trykke på lenken under: