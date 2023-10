– Man skriver ikke slikt om en som ligger i graven

RYSTET:Grove karakteristikker i en ny bok gjør at Matti Nykänens enke reagerer med sjokk og vantro. Nykänen gikk bort i 2019. Foto: JUSSI NUKARI

Matti Nÿkanen er en av tidenes største hoppere. Finnen med fire OL-gull og fem VM-gull døde 4. februar 2019, bare 55 år gammel.

Utenfor hoppbakken var livet preget av skandaler, fengselsstraff og alkoholproblemer.

Det turbulente livet har vært omtalt i en lang rekke artikler og flere bøker, og torsdag ble en ny bok sluppet.

Nykänens enke Pia blir målløs når hun leser utdrag fra boken til Kai Ekholm.

– Hva er dette for en smörje?! Forfatteren har åpenbart ingen anelse om hvordan den ekte Matti var. Det føles som om han bare søker oppmerksomhet. Man skriver ikke slikt om en person som hviler i graven, sier hun til Ilta-Sanomat.

I forordet innrømmer bokens forfatter at han aldri møtte Nykänen. Han skriver også at «det du ikke vet, må du finne på».

I boken beskriver han Nykänen som «et moralsk monster som avskyr ansvar», som «en magnet som tiltrakk seg dritt og katastrofer» og «relasjonenes Hannibal Lecter».

– Hvis Matti var i live og leste en slikk tekst om seg selv, ville han nesten helt sikkert ha saksøkt forfatteren, freser Pia Nykänen.

– Alle vet at Matti døde av alkoholisme og at det var den sykdommen som noen ganger gjorde at han oppførte seg problematisk. Rusavhengighet er alltid en dårlig ting, men Matti har absolutt ikke vært den eneste rusmisbrukeren i dette landet, sier hun.