Magisk avslutning av Røiseland: – Som en seier

Marte Olsbu Røiseland hadde 19 av 20 treff og avsluttet karrieren med andreplass på verdenscupfellesstarten i Holmenkollen.

– Jeg var veldig giret på å få en bra avslutning i dag, og jeg er så fornøyd med måten jeg gjorde det på, sier Røiseland til TV 2.

– Å komme inn her og bli møtt av lagvenninnene, som har laget helt syke t-skjorter … Jeg kommer til å savne det masse, men det er ganske deilig at det var det siste, fortsetter frolendingen.

Overrasket Røiseland: – Er du her?!

32-åringen fra Froland hadde kun svenske Hanna Öberg foran seg.

– Jeg hadde lyst til å avslutte med å vise hva jeg var god for. Aller mest hadde jeg lyst til å vinne, men Hanna var bedre enn meg. Da føles det greit å bli nummer to, sier Røiseland.

Røiseland kom i mål 22 sekunder bak vinneren.

– Det er som en seier for Marte, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

HEDRET: Marte Olsbu Røiseland (t.v.) og Tiril Eckhoff ble hedret av lagkamerater, støtteapparat, tilskuere og rivaler i Holmenkollen. Begge legger opp etter denne sesongen. Foto: Javad Parsa / NTB

– Hun kan ikke legge opp nå. Hun er jo så god. Jeg kommer til å savne henne, sier TV 2s skiskytingsekspert Ole Kristian Stoltenberg.

TEAM OLSBU: Far Kjetil Bjørn Olsbu og mor Helga Olsbu. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Pappa Olsbu: – En drøm

Etter å ha takket for støtten på oppløpet og hoppet over målstreken, ble hun dynket i konfetti og champagne.

– Vi mister masse erfaring, dedikasjon til trening og forberedelser til mesterskap. Det kommer vi til å savne, og det må vi ta med videre og lære mye av. Hun er sprudlende og positiv, og hun har satt laget foran. Det er ting som er vanskelige å erstatte, sier landslagstrener Sverre Huber Kaas til TV 2.

Team Olsbu heiet Marte gjennom løypene i Holmenkollen.

– Det er helt fantastisk, sier mamma Helga Olsbu til TV 2.

– Det er en drøm, en ordentlig drøm som går i oppfyllelse, sier pappa Kjetil Bjørn Olsbu.

Magisk sisteserie

Røiseland skjøt fullt hus på siste skyting og gikk ut 15 sekunder for Hanna Öberg.

– Nå, Marte! Nå skal du ikke spare på en dritt. For en skiskytter! For en psyke! For et hue, utbrøt TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

– Tenk å gjøre det så rått!

Det ble for tøft å hente Hanna Öberg, men det ble en andreplass.

– Det er et perfekt renn ut fra formen hennes, sa Bjørndalen.

Karoline Knotten ble nummer 17 med tre bom, mens Ingrid Landmark Tandrevold kom på 19. plass med seks bom.

Tiril Eckhoff blir også hyllet i Holmenkollen søndag. Hun annonserte tidligere denne uken at hun legger opp.

– Marte er helt unik, og vi kommer til å savne henne som person og idrettsutøver. Vi kommer til å savne den positive energien som er rundt Marte. Hun har bidratt så mye for norsk skiskyting, og alle elsker henne. Det kommer til å bli spesielt å gå inn i en ny sesong uten Marte og Tiril, sier Ole Einar Bjørndalen.

Julia Simon vant verdenscupen sammenlagt. Tandrevold var beste norske på sjetteplass i sammendraget.