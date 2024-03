Femmila i Lillehammer ble et ordentlig blodslit – og flere av de største norske stjernene slet.

Didrik Tønseth (32) valgte å stå av underveis. Det liker ikke verdenscupvinner Harald Østberg Amundsen.

– Det er svakt. Ordentlig kylling. Det liker jeg ikke, sier Østberg Amundsen til TV 2 med et smil.

– Dette går ikke

Tønseth dro fra arenaen etter at han brøt.

– Hva skal du si til ham?

– Han må rett og slett ta seg sammen. Skal han være på landslaget, så må han fullføre femmiler. Dette går ikke, er Amundsens beskjed.

Sindre Bjørnestad Skar (32) lot seg heller ikke imponere over at Tønseth kastet inn håndkleet.

– Det tenker jeg jo er litt stusslig. Jeg hadde veldig lyst selv, men man skal ikke bryte skirenn. Det er det bare å gjennomføre, selv om det var ekstremt dritt å gå.

PSYKET UT: Trener Eirik Myhr Nossum tror dårlig glid gjorde det ekstra tungt. Foto: Terje Pedersen / NTB

«Takk for i år»

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum fikk med seg at Tønseth brøt. Han sier til TV 2 at han ikke har snakket med ham, men forteller litt om bakgrunnen.

– Jeg så at han misset 50 meter på glien ned den ene bakken, og da sa han etterpå: «Takk for i år». Jeg regner med at han ble psyket ut av det, sier landslagssjefen.

Det tror også Johannes Høsflot Klæbo.

– Jeg regner med han ikke var så happy med skiene han heller, sånn er det noen ganger, sier sølvvinneren.

FEMMILSPALLEN: Fra v. Johannes Høsflot Klæbo, Eirik Sverdrup Augdal og Petter Myhr. Foto: Geir Olsen / NTB

– Pigg i seks minutter

Men i intervju med NRK, var det ikke skiene som gikk skylden.

– Jeg var pigg i seks minutter, så var det over, sier Tønseth.

– Det var ingenting å gå med. Det er for dårlig, men sånn er det iblant, fortsetter han.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Didrik Tønseth.