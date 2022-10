Lundby vil bli verdens beste igjen: – Innen rekkevidde

Maren Lundby (28) er tilbake i hoppbakken. Nå går hun for gull - igjen.

I fjor høst ble det kjent at Maren Lundby (28) droppet 2021/22-sesongen fordi hun ikke var villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte i etterkant av VM.

Torsdag er Lundby og resten av kvinnene på hopplandslaget sammen på samling for første gang på to år.

– Jeg har jobbet hardt for dette og gleden å være tilbake i bakken er stor. Jeg føler meg som ti år gammel igjen som får oppleve alt på nytt.

28-åringen siste konkurransehopp kom da hun ble verdensmester i storbakken i Oberstdorf 3. mars 2021. Lundby dro hjem fra Tyskland med ett gull, to sølv og én bronse.

Så begynte nedturen. Men nå er Lundby igjen klar på toppen av hoppbakken.

– Kroppen responderer bedre, men så er det litt igjen til toppformen. Den dagen jeg er tilbake blir det veldig bra, sier Lundby.

FRA GULL TIL PAUSEÅR: Maren Lundby tok gull i VM i Oberstdorf mars 2021. Den kommende sesongen droppet hun fordi hun ikke ville slanke seg på en ufrivillig måte. Foto: Christian Walgram / Bildebyrån

– Innen rekkevidde

Hun sikter mot å starte konkurransesesongen i Polen i november eller hjemme på Lillehammer i desember.

– Jeg har alltid vært fast bestemt på å komme tilbake. I fjor hadde jeg et utgangspunkt der jeg følte at jeg ikke ville hevde meg og tok dermed et år med trening. Nå er jeg nærmere å være der jeg ønsker å være.

– Jeg vil bli verdens beste skihopper. Det er det jeg jobber for, og nå ser jeg at det kan være innen rekkevidde denne vinteren.

SATSER: Maren Lundby forteller at hun er i rute før sesongstart i enten Polen eller på Lillehammer. Foto: Sonja Ystaas

Lundby har to VM-gull, tre VM-sølv og tre VM-bronse fra tidligere. I tillegg tok hun olympisk gull i normalbakke i Pyeongchang i 2018.

Felte tårer

Totningen er glad for at hun har vært åpen om de tøffe vektkravene som kreves i hoppsporten.

– Det er aldri godt å gå rundt å holde på noe for seg selv. Det å kunne prate og ikke holde noe skjult har vært veldig bra.

Landslagstrener Jermund Lunner felte noen tårer da Lundby kom tilbake på landslaget.

– Jeg er veldig glad på Marens vegne. Det er viktig at hun får lov til å drive med det hun vil gjøre. Det er veldig ålreit å ha henne i miljøet og da kan det bli litt emosjonelt.

– Det er en lang historie med mye fine øyeblikk og mye opp- og nedturer som vi har opplevd sammen, sier Lunner.

Landslagskamerat Halvor Engen Granerud gleder seg over å se Lundby tilbake i bakken.

– Jeg har sett utviklingen en stund og antok det ville komme. Da jeg så de første videoene fra trening på Lillehammer så jeg hvor bra det var fra første hopp.

– Det er mye kunnskap rundt å være god over lengre tid som vi guttene ikke har klart på samme nivå noen gang. Hun har en vinnervilje og er en killer i blikket av og til, sier Granerud.