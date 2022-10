Lundby gjør comeback i verdenscupen

Maren Lundby deler gladnyheten på Facebook onsdag.

Neste helg gjør den norske hoppstjernen comeback under verdenscupåpningen i Wisla.

– Mitt mål for helgen er å få litt konkurransetrening, få til noen gode hopp og fighte for en topp 15-plassering. Jeg er ikke helt der jeg ønsker å være ennå, men er meget glad for å være tilbake og se at all den harde jobben begynner å gi litt resultater. Alt i alt håper jeg dette bare er starten på noe veldig bra, skriver Lundby i innlegget.

Maren Lundby sto over forrige sesong. I et NRK-intervju forklarte hun avgjørelsen med at hun ikke ville slanke seg på en uansvarlig måte for å bli klar til Beijing-OL.

Verdenscupåpningen i Wisla blir Lundbys første konkurranse siden VM i Oberstdorf i mars 2021. Da vant hun VM-gull i storbakken.