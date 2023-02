Luksusstedets spinnville priser sjokkerer: 745.746 kr (!) for fem netter

– Det er veldig synd. Som anlegg er det et fantastisk sted å ha VM, men så er det veldig trist at det er den type priser, sier sportssjef Claus Ryste til TV 2.

Gucci-gondoler, Michelin-restauranter og designerbutikker i fleng.

The Three Valleys i de franske alpene er verdens største skiområde, men også blant de aller dyreste og mest fasjonable.

Oxford Ski Company, som spesialiserer seg på storslåtte skiferier, utarbeidet nylig en liste over de mest luksuriøse skistedene i verden.

Courchevel 1850, der herrene på alpintlandslaget bor på hotell, kalles gjerne for vinterversjonen av Saint-Tropez – og topper listen.

Méribel, der kvinnene på alpintlandslaget holder til, kommer på fjerdeplass.

Og det er all grunn til å tro at et allerede svindyrt strøk har blitt enda dyrere de siste ukene når man tar i betraktning at alpint-VM sammenfaller med franskmennenes vinterferie.

LOCATION: Louis Vuitton-butikk midt i skiløypen. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer TETT I TETT: Du kan velge og vrake om du vil ha nye designerplagg i Courchevel 1850. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer AFTERSKI: La Folie Duce i Méribel er beryktet som et av verdens beste afterski-steder. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer GIGANTISK: The Three Valleys i de franske alpene er verdens største skiområde. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer

– En annen verden

– Jeg vet en del av alpinistenes familier har funnet løsninger der de må bo lengre unna, sier Ryste.

– De unngår Courchevel og Méribel på grunn av pris?

– Jaja, sier Ryste, og fortsetter:

– Det finnes selvsagt løsninger om man vil komme hit, men at Courchevel og Méribel er veldig dyrt kan vi bare slå fast. Méribel er hakket bedre prismessig enn Courchevel, men det er likevel av en annen verden, sier Ryste.

KOSTER SKJORTA: Sportssjef i alpint, Claus Ryste, legger ikke skjul på at prisnivået i VM-byene er hinsides. Foto: Lise Åserud /NTB

Fikk ikke sett sønnens VM-debut

En av dem som aldri dro til Frankrike var Arild Olsen fra Oslo.

Da sønn og VM-debutant Alexander «Sander» Steen Olsen kjørte ned til sølvmedalje i lagkonkurransen tirsdag, var han hjemme i Norge – selv om han selvsagt aller helst skulle befunnet seg på tribunen.

– Prisene er helt sinnsyke. Det er helt vilt. Jeg var inne og sjekket litt priser, men landet på at jeg drar til Kranjska Gora (verdenscuprenn i Slovenia) i stedet. Der kostet det 3000 kroner for fire dager på fire-stjerners hotell. Da ble det heller det, sier han.

FAR OG SØNN: Arild Olsen (t.h) sammen med sønn og landslagsalpinist Alexander «Sander» Steen Olsen. Foto: Privat

– Jeg skulle veldig gjerne hatt ham her, bedyret supertalentet «Sander» selv til TV 2 like etter medaljeseremonien.

Pappa Arild trengte ikke lang tid på å innfinne seg med situasjonen.

– Hvor mye måtte du ut med? spør TV 2.

– For å være ærlig så jeg bare med én gang at det hadde blitt altfor dyrt. Det er bare å gå inn å se selv, forklarer han.

VM-DEBUTANT: Alexander Steen Olsen (t.v) var sentral da Norge tok sølv under lagkonkurransen i alpint-VM tirsdag. Pappa Arild fulgte med fra Norge. Foto: Lise Åserud / NTB

Spinnville hotellpriser

Et kjapt søk på internett gjør det lett å forstå hva Olsen mener.

De fire første forslagene på Hotels.com for fem netter i Courchevel, fra 14. til 19. februar, ser slik ut:

SVINDYRT: Skjermdumpen er tatt fra Hotels.com 14. februar kl. 15:46. Foto: Skjermdump / TV 2

For det dyreste forslaget må man altså ut med nesten 150.000 kroner natten for et rom.

I andre enden av skalaen må man regne med å betale rundt 5000 kroner.

Til slutt fant Olsen en langt rimeligere løsning.

– Jeg kommer ned fredag til søndag, men da sover jeg gratis på sofaen til noen bekjente.

Betaler fast sum

Sportssjef Ryste svarer «absolutt» på spørsmål om han mener prisene er ekskluderende.

– Men det er slik dette stedet er. Det er verdens største skisted. Og så er nok prisene nå veldig mye høyere enn til vanlig, så det burde man nok jobbet for å motvirke.

Selv har ikke alpinlandslaget sprengt banken for VM-oppholdet, ettersom de har regelfastsatte priser.

Det innebærer at Norges Skiforbund betaler en fast sum til arrangør for å skaffe hotell.

– Men denne gang har nok arrangøren slitt, for vi fikk veldig sent beskjed om hvor vi skulle bo. Det gjaldt ikke bare oss, sier Ryste.