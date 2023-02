Lucas Braathen tilbake i trening: – Jeg gjør alt jeg kan for å rekke VM

Den unge alpinisten fikk forrige uke tiltagende magesmerter på teknikklagets samling i Hinterreit. Smertene viste seg å være akutt blindtarmbetennelse, og han har gjennomgått en vellykket operasjon i Zell am See.

Han har, etter dette, uttrykt håp om å rekke slalåmrennet i alpint-VM, i Courchevel og Meribel i Frankrike. Nå trener han hardt i Kvitfjells bakker, for å rekke rennet i tide.

– Kroppen føles grei. Jeg merker definitivt at dette er en veldig tidlig retur, men jeg prøver å kjøre effektivt og teknisk riktig på ski slik at kroppen får så lite belastning som mulig. Følelsen er at jeg har noe på startstreken i VM å gjøre og vet jeg kan kjempe om de edleste medaljene. Jeg gjør alt jeg kan. Det er fortsatt håp, men det er ikke gitt at jeg deltar, forteller Braathen til TV 2.

Videre understreker talentet at det er viktig å ikke forhaste returen dersom det går utover hans videre karriere som alpinist.

Alpinisten hjemme hos pappa etter blindtarm operasjon i Østerike. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Planen er å ta dette så fort fremover som kroppen tillater, samtidig som man har nok ro. Opplevelsene jeg får nå utgjør evalueringen, poengterer han.

De første øvelsene i mesterskapet har han fulgt med sitt team og familien. 22- åringen er klar på at han gjerne skulle stått på startstreken allerede nå, men at han prøver å se det positive i å følge laget på skjermen.